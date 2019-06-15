В ДТП под Воронежем погибли пять человек

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пять человек погибли и еще двое пострадали при столкновении микроавтобуса с легковушкой в Воронежской области, сообщили РИА Новости в субботу в экстренных службах.

"В Воронежской области в Острогожском районе близ села Оськино столкнулись два автомобиля – Ford Focus и Volkswagen Transporter, пострадали семь человек, пять из них погибли", - сказал собеседник агентства.