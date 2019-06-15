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РИА Новости

В ДТП под Воронежем погибли пять человек

Вчера, 21:47
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пять человек погибли и еще двое пострадали при столкновении микроавтобуса с легковушкой в Воронежской области, сообщили РИА Новости в субботу в экстренных службах.
"В Воронежской области в Острогожском районе близ села Оськино столкнулись два автомобиля – Ford Focus и Volkswagen Transporter, пострадали семь человек, пять из них погибли", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, детей среди погибших нет.
Видео с места массового ДТП на МКАД
Вчера, 20:01
Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД
04126710
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