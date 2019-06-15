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РИА Новости

Индия вводит пошлины на американские товары

Вчера, 21:44
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© AP Photo / Rafiq MaqboolПорт города Мумбаи, Индия
Порт города Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rafiq Maqbool
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Индия вводит повышенные пошлины на ряд ввозимых из США продуктов. Соответствующий документ Министерства финансов опубликован на портале правовой информации Gazette of India.
В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
В общей сложности Нью-Дели рассчитывает получить от введения этих мер порядка 240 миллионов долларов. Эта сумма фактически компенсирует убытки, которые Индия понесет от введения США дополнительных пошлин на индийские товары.
Решение вступит в силу в воскресенье.
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Власти Индии сообщили о намерении повысить пошлины на 29 американских товаров в июне прошлого года в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Однако решение откладывалось, пока шли переговоры с американской стороной.
В марте 2018 года Вашингтон ввел пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25 и десять процентов соответственно. Индия, занимающая второе место в мире по производству стали, раскритиковала это решение.
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ИндияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Либо конец ВТО, либо США должны быть исключены из системы международных отношений, как страна-изгой.
15 июня, 21:57
sizif8
5910011
Вся пищевая продукция из США на 100% ГМО, так что любой уважающий себя человек не будет покупать эту дрянь.
15 июня, 22:12
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