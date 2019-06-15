NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы. Об этом сообщает газета Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве.

По информации издания, с 2012 года США просто наблюдали за работой систем контроля электроэнергетических сетей России. Теперь в Вашингтоне избрали другую стратегию.

"В течение последнего года эти действия стали намного более агрессивными. Мы работаем в таких масштабах, о которых и не могли ранее помыслить", — приводит газета слова одного из высокопоставленных представителей спецслужб.

Издание сообщает, что в США рассчитывают таким образом сделать России "предупреждение". Кроме того, вредоносная программа позволит в любой момент устроить кибератаку "в случае начала серьезного конфликта между Вашингтоном и Москвой".

Внедрение вредоносной программы в российские системы рассматривается как механизм "сдерживания" России. Новые меры стали возможны после того, как конгресс принял оборонный бюджет США на 2019-й финансовый год. Документ предусматривает проведение операций в киберпространстве, нацеленных на "обеспечение защиты от атак и вредоносных действий в Сети против Соединенных Штатов".