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РИА Новости

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Вчера, 21:19
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве.
По информации издания, с 2012 года США просто наблюдали за работой систем контроля электроэнергетических сетей России. Теперь в Вашингтоне избрали другую стратегию.
"В течение последнего года эти действия стали намного более агрессивными. Мы работаем в таких масштабах, о которых и не могли ранее помыслить", — приводит газета слова одного из высокопоставленных представителей спецслужб.
Издание сообщает, что в США рассчитывают таким образом сделать России "предупреждение". Кроме того, вредоносная программа позволит в любой момент устроить кибератаку "в случае начала серьезного конфликта между Вашингтоном и Москвой".
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Внедрение вредоносной программы в российские системы рассматривается как механизм "сдерживания" России. Новые меры стали возможны после того, как конгресс принял оборонный бюджет США на 2019-й финансовый год. Документ предусматривает проведение операций в киберпространстве, нацеленных на "обеспечение защиты от атак и вредоносных действий в Сети против Соединенных Штатов".
Как пишет издание, неизвестно, удалось ли США внедриться в российскую энергосистему. Автор статьи гадает, можно ли будет "погрузить Россию во тьму или парализовать ее Вооруженные силы".
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Самой страшной атакой на нашу энергосистему было назначение Чубайса главой РАО «ЕЭС России» .
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vladimir3007
140121012
Вся наша стратегическая аппаратура должна работать на вакуумных радиолампах , как в СССР тогда и проблем не будет .
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