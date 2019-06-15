Тегеран выразил протест Лондону из-за заявлений по инциденту с танкерами

ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране из-за заявлений Лондона относительно роли Ирана в инциденте в Оманском заливе и выразило протест.

"После заявлений министра иностранных дел Великобритании, не соответствующих действительности, сделанных слепо за США, в которых нашу страну обвинили в причастности к событиям с двумя танкерами в Оманском заливе… послу Великобритании был выражен решительный протест", - сообщило агентство ISNA

В Оманском заливе 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. На судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец. На борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

США обвинили Иран в атаках на танкеры. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными. Армия Ирана сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП в Оманском заливе для спасения и оказания помощи.