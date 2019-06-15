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РИА Новости

Тегеран выразил протест Лондону из-за заявлений по инциденту с танкерами

Вчера, 21:18
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© AFP 2019 / Atta Kenare Иранские флаги в порту Шахид-Бехешти в Оманском заливе
Иранские флаги в порту Шахид-Бехешти в Оманском заливе
© AFP 2019 / Atta Kenare
ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране из-за заявлений Лондона относительно роли Ирана в инциденте в Оманском заливе и выразило протест.
"После заявлений министра иностранных дел Великобритании, не соответствующих действительности, сделанных слепо за США, в которых нашу страну обвинили в причастности к событиям с двумя танкерами в Оманском заливе… послу Великобритании был выражен решительный протест", - сообщило агентство ISNA.
Пробирка Помпео. США обвинили Иран в атаке на танкеры
14 июня, 17:16
"Пробирка" Помпео. США обвинили Иран в атаке на танкерыСША всем уже сказали, что Иран обязательно продолжит атаки в Оманском заливе. Надо полагать, видео, подтверждающее это, у них уже есть. Осталось только дождаться подходящих танкеров.
В Оманском заливе 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. На судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец. На борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили Иран в атаках на танкеры. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными. Армия Ирана сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП в Оманском заливе для спасения и оказания помощи.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, призвал не использовать его для нагнетания обстановки. В МИД РФ также призвали воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования.
Оманский залив
13 июня, 13:41
Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеВеликобританияИран
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