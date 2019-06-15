Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok

Инцидент произошел в городе Ширди во время похорон одного из членов семьи 17-летнего Пратика Вадекара. Подросток вместе с четырьмя другими родственниками решили снять видео, используя самодельный пистолет. Во время записи один из присутствовавших случайно выстрелил из оружия, попав в Пратика.