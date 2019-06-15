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РИА Новости

Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok

Вчера, 20:55
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Индии подростка застрелили из самодельного пистолета во время съемки видео для приложения TikTok, сообщает International Business Times of India.
Инцидент произошел в городе Ширди во время похорон одного из членов семьи 17-летнего Пратика Вадекара. Подросток вместе с четырьмя другими родственниками решили снять видео, используя самодельный пистолет. Во время записи один из присутствовавших случайно выстрелил из оружия, попав в Пратика.
В США полицейские застрелили звукооператора реалити-шоу во время съемок
27 апреля 2018, 11:34
Появилось видео убийства звукооператора в США во время съемок
Сотрудники отеля, где проходила церемония, услышали громкий хлопок и сразу же прибежали к месту инцидента, чтобы задержать снимавших видео. Родственники пригрозили открыть по ним огонь и скрылись. Позднее полиции удалось задержать двоих из них.
Возбуждено дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".
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