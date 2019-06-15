ОАГ потребовала расследовать махинации оппозиции с гумпомощью для Венесуэлы

МЕХИКО, 15 июн – РИА Новости. Глава Организации американских государств (ОАВГ) Луис Альмагро потребовал провести расследование предполагаемой коррупции в рамках попытки оппозиции доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу.

Ранее издание Panam Post сообщило, что в феврале посланцы лидера оппозиции Хуана Гуаидо, которые должны были организовать доставку гумпомощи, допустили нецелевое расходование средств, тратили их в дискотеках и дорогих магазинах в Колумбии. При этом Гуаидо и другой лидер оппозиции Леопольдо Лопес якобы были в курсе подобных действий своих соратников.

"Мы просим компетентные органы провести расследование, которое дало бы ответы на серьезные обвинения, сформулированные здесь (в статье), определило бы ответственных и потребовало с них ответа. Демократизации не может быть в непрозрачных условиях коррупции", - написал Альмагро, поддерживающий оппозицию Венесуэлы, в своем микроблоге в Twitter.