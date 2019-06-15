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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

ОАГ потребовала расследовать махинации оппозиции с гумпомощью для Венесуэлы

Вчера, 20:39
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© AFP 2019 / Federico ParraМужчина несет воду к своему дому в районе Петаре в Каракасе
Мужчина несет воду к своему дому в районе Петаре в Каракасе
© AFP 2019 / Federico Parra
МЕХИКО, 15 июн – РИА Новости. Глава Организации американских государств (ОАВГ) Луис Альмагро потребовал провести расследование предполагаемой коррупции в рамках попытки оппозиции доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу.
Ранее издание Panam Post сообщило, что в феврале посланцы лидера оппозиции Хуана Гуаидо, которые должны были организовать доставку гумпомощи, допустили нецелевое расходование средств, тратили их в дискотеках и дорогих магазинах в Колумбии. При этом Гуаидо и другой лидер оппозиции Леопольдо Лопес якобы были в курсе подобных действий своих соратников.
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"Мы просим компетентные органы провести расследование, которое дало бы ответы на серьезные обвинения, сформулированные здесь (в статье), определило бы ответственных и потребовало с них ответа. Демократизации не может быть в непрозрачных условиях коррупции", - написал Альмагро, поддерживающий оппозицию Венесуэлы, в своем микроблоге в Twitter.
Оппозиция Венесуэлы 23 февраля пыталась доставить в страну гуманитарную помощь, которую власти в лице законного главы государства Николаса Мадуро категорически отказались принимать. Правительство Мадуро заявило, что никакого гуманитарного кризиса в стране нет, а попытки доставить гуманитарную помощь являются провокациями. Как отмечал Мадуро, история с гуманитарной помощью является прикрытием для агрессии против его страны. На фоне кризиса Мадуро разорвал дипломатические отношения с США и Колумбией.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеОрганизация американских государствВенесуэлаВ мире
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