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РИА Новости

СК проверяет данные о травме у ребенка на турнире по картингу в Подмосковье

Вчера, 20:26
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКартинг
Картинг
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Картинг. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Следователи в Подмосковье проверяют информацию об 11-летнем мальчике, карт которого перевернулся в ходе соревнований, в результате чего начался пожар, сообщается на сайте областного ГСУ СК.
По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу 11-летний мальчик не справился с управлением, в результате чего его карт перевернулся, начался пожар. Ребенка увезли в больницу со множественными ожогами.
"По данной информации СМИ следственными органами ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в сообщении.
Врач. Архивное фото
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