СК проверяет данные о травме у ребенка на турнире по картингу в Подмосковье

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Следователи в Подмосковье проверяют информацию об 11-летнем мальчике, карт которого перевернулся в ходе соревнований, в результате чего начался пожар, сообщается на сайте областного ГСУ СК.

По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу 11-летний мальчик не справился с управлением, в результате чего его карт перевернулся, начался пожар. Ребенка увезли в больницу со множественными ожогами.