Сторонники отделения Каталонии не смогли выиграть выборы мэра Барселоны

Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне, Испания. Архивное фото

Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне, Испания

МАДРИД, 15 июн – РИА Новости. Мэром Барселоны в субботу была переизбрана Ада Колау, представитель левой партии Barcelona en Comú (отделение Podemos), свидетельствуют результаты голосования на заседании, которое транслировалось на сайте мэрии.

Таким образом, сторонникам независимости не удалось получить пост мэра во втором крупнейшем городе Испании. На эту должность претендовал кандидат от "Левых республиканцев Каталонии", бывший советник по иностранным делам женералитета Эрнест Марагаль.

На выборах 28 апреля "Левые республиканцы" получили 21,35% голосов избирателей и десять мест в барселонском парламенте из 41. Такое же количество мандатов получила Barcelona en Comú во главе с Колау, однако за нее проголосовали чуть меньшее число избирателей - 20,71%. Эта коалиция выступает за территориальную целостность Испании, но отстаивает право на проведение референдума по вопросу независимости Каталонии.

В результате переговоров Колау удалось заручиться поддержкой каталонских социалистов (при участии которых будет сформировано коалиционное правительство), а также трех из шести советников возглавляемого бывшим французским премьером Мануэлем Вальсом блока "Барселона за перемены – Граждане".

За Колау в результате проголосовал 21 советник, Марагаль получил 15 голосов ("Левых республиканцев" и "Вместе за Каталонию", лидером которой является бывший глава женералитета, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, Карлес Пучдемон).

На заседании парламента присутствовал бывший советник внутренних дел женералитета Жоаким Форн, который по итогам выборов 28 апреля был избран в барселонский совет. Форну, которому предъявлены обвинения в организации восстания в связи с событиями осени 2017 года в Каталонии и который находится в предварительном заключении, Верховный суд Испании разрешил временно покинуть тюрьму и принять участие в голосовании.