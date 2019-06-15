В Нотр-Даме началось первое после пожара богослужение

ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Первая после пожара, разрушившего часть собора Парижской богоматери, служба проходит днём в субботу в одной из главных парижских достопримечательностей, передаёт корреспондент РИА Новости.

Служба в соборе началась в 18.00 по местному времени. Доступ на службу ограничен из соображений безопасности. Ранее викарий парижской архиепархии Филип Марсе сообщил РИА Новости, что те немногие, кто сможет присутствовать на службе, должны будут надеть защитную каску.

Также сообщалось, что в ходе службы будет освящен алтарь собора.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.