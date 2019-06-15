Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.

Микитенко вспомнила о новогодней программе 1999 года, где продюсер в шутку перечислял, что изменится в жизни россиян в наступающем году. Лолита делала вид, что соглашается с прогнозами супруга.

"Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали", — сказал он.

По мнению Микитенко, это говорит о том, что страну "планировали распилить рано или поздно". Блогер также назвала независимость Украины иллюзией.