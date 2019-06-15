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РИА Новости

Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым

Вчера, 20:00
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВыступление кабаре-дуэта "Академия"
Выступление кабаре-дуэта Академия
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.
Микитенко вспомнила о новогодней программе 1999 года, где продюсер в шутку перечислял, что изменится в жизни россиян в наступающем году. Лолита делала вид, что соглашается с прогнозами супруга.
"Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали", — сказал он.
По мнению Микитенко, это говорит о том, что страну "планировали распилить рано или поздно". Блогер также назвала независимость Украины иллюзией.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Голосование прошло после государственного переворота на Украине. За воссоединение высказались около 96 процентов избирателей Республики Крым и примерно 95 процентов жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.
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А в 2000 году Сухаруков сказал что вы ещё ему за Севастополь ответите. А вы не поверили.
15 июня, 20:08
nnicolay.n1kitin
204300003
"Блогер также назвала независимость Украины иллюзией". Про какую иллюзию она говорит? Иллюзия — это когда смотришь и веришь в то, что видишь, хоть это и обман. А Украина, под предлогом ухода от коварного Мордора, просто взяла и отдала полностью свой суверенитет в чужие руки, и не скрывает этого. Так что даже иллюзии не имеется. Вот там куда они стремятся — в ЕС, вот там как раз имеется иллюзия суверенитета, у них с иллюзиями всё в порядке. Так что опять они путают понятия.
15 июня, 20:52
Себекхотеп III
95140102
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