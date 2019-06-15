Число кандидатов в депутаты Мосгордумы увеличилось до 170 человек

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число кандидатов в депутаты Мосгордумы увеличилось до 170, в их числе самовыдвиженцы и представители партии "Коммунисты России", свидетельствуют данные на сайте Московской городской избирательной комиссии.

Ранее член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил РИА Новости об официальном снятии кандидатуры основательницы фонда "Вера" Нюты Федермессер с выборов в Мосгордуму.

Согласно опубликованным данным, в списке выдвинувшихся прибавилось четыре кандидата от партии "Коммунисты России", остальные - самовыдвиженцы.

Ранее представитель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что уже девять политических партий подали заявки на участие в выборах в Мосгордуму. Мосгоризбирком уже заверил списки кандидатов от восьми политических партий на выборы в Мосгордуму: "Родина", "Яблоко", "Коммунисты России", "Гражданская сила", "КПРФ", "ЧЕСТНО", "Партия возрождения России" и "Российская экологическая партия "Зеленые".