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РИА Новости

Число кандидатов в депутаты Мосгордумы увеличилось до 170 человек

Вчера, 19:50
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число кандидатов в депутаты Мосгордумы увеличилось до 170, в их числе самовыдвиженцы и представители партии "Коммунисты России", свидетельствуют данные на сайте Московской городской избирательной комиссии.
Ранее член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил РИА Новости об официальном снятии кандидатуры основательницы фонда "Вера" Нюты Федермессер с выборов в Мосгордуму.
Московская городская Дума
8 июня, 15:37
От "Яблока" на выборы в Мосгордуму выдвинулись 16 кандидатов
Согласно опубликованным данным, в списке выдвинувшихся прибавилось четыре кандидата от партии "Коммунисты России", остальные - самовыдвиженцы.
Ранее представитель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что уже девять политических партий подали заявки на участие в выборах в Мосгордуму. Мосгоризбирком уже заверил списки кандидатов от восьми политических партий на выборы в Мосгордуму: "Родина", "Яблоко", "Коммунисты России", "Гражданская сила", "КПРФ", "ЧЕСТНО", "Партия возрождения России" и "Российская экологическая партия "Зеленые".
Шестого июня Московская городская дума объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов седьмого созыва. На выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
7 июня, 15:04
Самовыдвиженцы, журналисты, спортсмены. Кто и зачем идет в Мосгордуму
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