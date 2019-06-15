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РИА Новости

Посол России в США рассказал, как улучшить отношения между странами

Вчера, 19:44
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© РИА Новости / Михаил ТургиевЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Для улучшения российско-американских отношений необходимо бороться с русофобией в США и развивать деловые контакты, считает посол РФ в США Анатолий Антонов.
"В искреннем стремлении способствовать улучшению российско-американских отношений требуется объединение усилий по противостоянию русофобии. В непростых условиях надо работать вместе над восстановлением и поддержанием дружественных, взаимоуважительных отношений между Россией и США. Прежде всего, через участие в продвижении позитивного образа нашей страны, налаживание деловых связей и поддержание профессиональных контактов", - заявил Антонов на конференции соотечественников "Сохранение российского культурно-исторического наследия и русского языка в США" в Вашингтоне.
При этом он подчеркнул, что поддержка соотечественников "была и остаётся для нас ключевой задачей".
Также посол отметил важность развития контактов по линии молодежи. По его словам, в мае двое представителей из США участвовали в форуме российских и русскоязычных СМИ "Русское зарубежье" в Петербурге, а в августе примут участие еще в форуме "Евразия Глобал" в Оренбургской области.
Анатолий Антонов
11 июня, 04:20
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Кроме того, Антонов упомянул об открытии в Москве в мае Музея русского зарубежья.
"Открытие музея символизирует собой завершение эпохи разобщенности, вызванной различными историческими обстоятельствами. Призываю всех подключаться к работе по возвращению наследия выдающихся россиян, связанных с их жизнью реликвий на историческую Родину", - сказал глава российской дипмиссии.
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Анатолий АнтоновРоссияСШАВ мире
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