Стала известна судьба "кота-самозванца", которого отдали семье Алибасова

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Кот, которого неизвестные выдали за потерявшегося питомца Бари Алибасова, чтобы получить вознаграждение, сейчас живет у поклонницы группы "На-На". Об этом радиостанции Кот, которого неизвестные выдали за потерявшегося питомца Бари Алибасова, чтобы получить вознаграждение, сейчас живет у поклонницы группы "На-На". Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.

По его словам, вполне возможно, что животное останется у фанатки.

"В любом случае, мы этого кота не бросим. Ни в коем случае. Мы обязательно его куда-то пристроим, чтобы он нормально жил, чтобы с ним было все в порядке", — подчеркнул Горжанкин.

На этой неделе кот Бари Алибасова породы канадский сфинкс по кличке Чуча сбежал из квартиры продюсера. За возвращение питомца Алибасов-младший пообещал денежное вознаграждение или выступление группы "На-На". В четверг неизвестные принесли в офис продюсера кота и получили 800 тысяч рублей. Впоследствии выяснилось, что это не питомец Алибасова, а другое животное.

Позднее Чучу обнаружили в московском центре кунг-фу. Обнаруживший кота человек отказался от вознаграждения.