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РИА Новости

Стала известна судьба "кота-самозванца", которого отдали семье Алибасова

Вчера, 19:15
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Кот, которого неизвестные выдали за потерявшегося питомца Бари Алибасова, чтобы получить вознаграждение, сейчас живет у поклонницы группы "На-На". Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
По его словам, вполне возможно, что животное останется у фанатки.
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"В любом случае, мы этого кота не бросим. Ни в коем случае. Мы обязательно его куда-то пристроим, чтобы он нормально жил, чтобы с ним было все в порядке", — подчеркнул Горжанкин.
На этой неделе кот Бари Алибасова породы канадский сфинкс по кличке Чуча сбежал из квартиры продюсера. За возвращение питомца Алибасов-младший пообещал денежное вознаграждение или выступление группы "На-На". В четверг неизвестные принесли в офис продюсера кота и получили 800 тысяч рублей. Впоследствии выяснилось, что это не питомец Алибасова, а другое животное.
Позднее Чучу обнаружили в московском центре кунг-фу. Обнаруживший кота человек отказался от вознаграждения.
Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком. Врачи диагностировали у продюсера значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в состоянии медикаментозного сна. Сейчас продюсер очнулся. По словам его сына, полное обследование показало положительные результаты.
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