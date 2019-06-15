Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T20:10Z
https://ria.ru/20190615/1555601723.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155553/10/1555531075_0:47:450:300_1036x0_80_0_0_4fb0a926612bb003571ddff59d875168.jpg
РИА Новости

Жителей Киселевска, просивших убежища в Канаде из-за экологии, переселят

Вчера, 19:02
17795
© Фото : пресс-служба Киселевского городского округаМесто подземного пожара в Киселевском городском округе Кемеровской области
Место подземного пожара в Киселевском городском округе Кемеровской области
© Фото : пресс-служба Киселевского городского округа
Место подземного пожара в Киселевском городском округе Кемеровской области. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 15 июн — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев после посещения района города Киселевска, где жители обратились к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им убежище, принял решение о переселении этих семей. Об этом глава региона сообщил в социальной сети "ВКонтакте".
"Приехал сегодня в Киселевск. Вместе с жителями осмотрели место, где из-под земли идет дым. Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля все еще дымится. Вместе с людьми обошел весь жилой район. Людей с этой территории надо переселять! Это 71 дом. Пошаговый план действий обсудили с жителями. Они поддержали. Встретиться договорились в начале августа снова. Уже сейчас начинаем готовить документы для переселения", — написал Цивилев.
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
10 июня, 14:47
Цивилев отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Ранее жители Киселевска разместили в интернете видеообращение, где жалуются на плохую экологическую ситуацию в городе, разработку угля открытым способом рядом с жилыми домами, горящие угольные пласты. В видеообращении они просят власти Канады предоставить им статус беженцев. По словам киселевчан, Канаду они выбрали, потому что по климату она похожа на Сибирь. По данным городских властей, очаг подземного возгорания в переулке Малинном ликвидирован глиняным замком. Однако местные жители уверены, что до очага возгорания спецтехника не добралась, поэтому этот метод, по их мнению, малоэффективен.
Губернатор Кузбасса отреагировал на видеообращение поручением главе города и своим заместителям встретиться с жителями, выслушать все претензии и совместно выработать меры по решению проблем. Специалисты Восточного научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности, разбиравшиеся в данной ситуации, дали заключение о том, что горит не угольный пласт, а свалка мусора.
16129672241
Обсудить 46
Сергей ЦивилевСибирский ФОКемеровская областьОбщество
Популярные комментарии
А раньше , по хорошему нельзя это было сделать ? Обязательно надо людям простить убежище у иностранных государств что бы губернатор принял меры ? Вот такая у нас вертикаль Путина.
15 июня, 21:22
Губернатор о.Борнео
71113011
Что надо сделать, чтобы ваши проблемы начали решать? Правильно! Обратиться к лидерам иностранных государств! Только после этого местные губернаторы начинают чесаться.
15 июня, 21:21
sshumov.1973
7330207
Рекомендуем
Объект компании Укртранснафта
На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
РИА
Новости
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
Выступление кабаре-дуэта Академия
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Здание Капитолия в Вашингтоне
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил об угрозе "невиданного краха" американской экономики
Президент РФ Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. 18 августа 2018
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Порт города Мумбаи, Индия
Индия вводит пошлины на американские товары
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
На месте ДТП в Воронежской области, 15.06.2019
В ДТП под Воронежем погибли восемь человек
Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на деловом завтраке Nord Stream 2 в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Вопреки давлению Запада: в России оценили слова Шредера о возвращении Крыма
Видео с места массового ДТП на МКАД
Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В центре Киева прогремел взрыв
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
22:29Роскосмос уточнил, что пожар произошел на прилегающей к ЦНИИмаш территории
22:22В Госдуме с иронией восприняли слова Порошенко о трезубце в Севастополе
Лента новостейМолния