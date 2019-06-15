Жителей Киселевска, просивших убежища в Канаде из-за экологии, переселят

КЕМЕРОВО, 15 июн — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев после посещения района города Киселевска, где жители обратились к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им убежище, принял решение о переселении этих семей. Об этом глава региона сообщил в социальной сети "ВКонтакте".

"Приехал сегодня в Киселевск. Вместе с жителями осмотрели место, где из-под земли идет дым. Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля все еще дымится. Вместе с людьми обошел весь жилой район. Людей с этой территории надо переселять! Это 71 дом. Пошаговый план действий обсудили с жителями. Они поддержали. Встретиться договорились в начале августа снова. Уже сейчас начинаем готовить документы для переселения", — написал Цивилев.

Ранее жители Киселевска разместили в интернете видеообращение, где жалуются на плохую экологическую ситуацию в городе, разработку угля открытым способом рядом с жилыми домами, горящие угольные пласты. В видеообращении они просят власти Канады предоставить им статус беженцев. По словам киселевчан, Канаду они выбрали, потому что по климату она похожа на Сибирь. По данным городских властей, очаг подземного возгорания в переулке Малинном ликвидирован глиняным замком. Однако местные жители уверены, что до очага возгорания спецтехника не добралась, поэтому этот метод, по их мнению, малоэффективен.