Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T18:44Z
https://ria.ru/20190615/1555601534.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155509/38/1555093844_0:370:2695:1886_1036x0_80_0_0_86be8afd65a483403b9dea6b0a2eb3b2.jpg
РИА Новости

"Аэрофлот" прокомментировал инцидент с дебоширом на рейсе Барселона-Москва

Вчера, 18:44
10990
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкAirbus A320 в аэропорту "Шереметьево" в Москве
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Airbus A320 в аэропорту "Шереметьево" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" включит дебошира с приземлившегося в Варшаве самолета Барселона-Москва в черный список и будет добиваться максимально жёсткого наказания с взысканием причиненного авиакомпании вреда, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Представитель варшавского аэропорта имени Шопена Петр Рудский в пятницу сообщил РИА Новости, что самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира.
"По данному инциденту "Аэрофлот" намерен добиваться максимально жесткого наказания с взысканием причиненного вреда авиакомпании. Дебошир будет включён в чёрный список в случае привлечения его к административной или уголовной ответственности по статьям, предусмотренным ст. 107.1 ВК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе отметили, что инцидент произошел на рейсе SU2639, следовавшем из Барселоны в Москву, 14 июня 2019 года.
В аэропорту Толмачево авиадебошир избил экипаж и оскорбил полицейского
15 мая, 16:44
В аэропорту Толмачево авиадебошир избил экипаж и оскорбил полицейского
"Пассажир бизнес-класса, находясь на борту воздушного судна с внешними признаками алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на воздушном транспорте: оскорблял бортпроводников и пассажиров, отказывался подчиняться законным требованиям экипажа и командира воздушного судна. Своими действиями пассажир поставил под угрозу безопасность полета", - добавили в пресс-службе.
На устные и письменное предупреждения он не реагировал. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Варшавы. При задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов Польши. После снятия нарушителя с рейса и дозаправки самолет вылетел в пункт назначения и совершил посадку в "Шереметьево" в 19.40. Задержка вылета составила около двух часов.
В настоящее время правоохранительными органами проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
"Аэрофлот" неоднократно выступал с предложением о предоставлении экипажу возможности применять специальные средства сдерживания. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Государственной думе, и мы надеемся, что в ближайшее время он будет принят", - говорится в сообщении.
"Подобная мера допустима в целях ограничения физической подвижности лиц, которым не страшен ни "черный список", ни высокий штраф, а их действия создают реальную угрозу безопасности полета. Экипаж, обеспечивающий безопасность и комфорт пассажиров, должен быть в состоянии активно пресекать подобные выходки", - отметили в пресс-службе.
Пилот
14 марта, 08:00
Пилоты рассказали, чем опасны неадекватные пассажиры
69110123
Обсудить 4
Новости компаний - ЭкономикаАэрофлотПольшаРоссияИспанияПроисшествия
Рекомендуем
Клиент в офисе Сбербанка. Архивное фото
В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Объект компании Укртранснафта
На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
Лента
новостей
Место подземного пожара в Киселевском городском округе Кемеровской области
Жителей Киселевска, просивших убежища в Канаде из-за экологии, переселят
Выступление кабаре-дуэта Академия
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Здание Капитолия в Вашингтоне
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил об угрозе "невиданного краха" американской экономики
Порт города Мумбаи, Индия
Индия вводит пошлины на американские товары
Президент РФ Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. 18 августа 2018
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Кадр из клипа российской группы Little Big на песню I’M OK
Клип Little Big бьет рекорды по просмотрам на YouTube
Видео с места массового ДТП на МКАД
Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД
Певица MARUV выступает на музыкальной премии Жара Music Awards в Москве
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
Бари Алибасов
Стала известна судьба "кота-самозванца", которого отдали семье Алибасова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния