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РИА Новости

В Тулузе полиция применила слезоточивый газ для разгона "желтых жилетов"

Вчера, 18:42
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПолицейские во время акции протеста во Франции
Полицейские во время акции протеста во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов разогнали участников акции "желтых жилетов" при помощи слезоточивого газа в самом начале манифестации в Тулузе на юге Франции, сообщает местная газета Depeche.
Отмечается, что в социальных сетях призывали к тому, чтобы сделать Тулузу "столицей" 31-й акции протестов "желтых жилетов".
Полицейские во время акции протеста во Франции
8 июня, 15:29
В Монпелье полиция применила слезоточивый газ для разгона "желтых жилетов"
Движение манифестантов началось в 14.00 по местному времени (15.00 мск). Через пять минут после начала акции произошли столкновения с полицией, был применен слезоточивый газ. Затем сотрудники правоохранительных органов разогнали протестующих, которые объединились в маленькие группы, по разным местам центра города. При этом сотрудникам полиции удалось задержать нескольких человек.
На территории города были размещены значительные силы национальной и региональной полиции.
Радиостанция France Bleu подчеркивает, что для участия в акции в Тулузе собралось более тысячи человек.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
Столкновения участников с полицией во время акции протеста желтых жилетов
11 мая, 23:04
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Акции протеста в ПарижеФранцияТулузаВ мире
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