В Тулузе полиция применила слезоточивый газ для разгона "желтых жилетов"

Полицейские во время акции протеста во Франции

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов разогнали участников акции "желтых жилетов" при помощи слезоточивого газа в самом начале манифестации в Тулузе на юге Франции, сообщает местная газета Сотрудники правоохранительных органов разогнали участников акции "желтых жилетов" при помощи слезоточивого газа в самом начале манифестации в Тулузе на юге Франции, сообщает местная газета Depeche.

Отмечается, что в социальных сетях призывали к тому, чтобы сделать Тулузу "столицей" 31-й акции протестов "желтых жилетов".

Движение манифестантов началось в 14.00 по местному времени (15.00 мск). Через пять минут после начала акции произошли столкновения с полицией, был применен слезоточивый газ. Затем сотрудники правоохранительных органов разогнали протестующих, которые объединились в маленькие группы, по разным местам центра города. При этом сотрудникам полиции удалось задержать нескольких человек.

На территории города были размещены значительные силы национальной и региональной полиции.

Радиостанция France Bleu подчеркивает, что для участия в акции в Тулузе собралось более тысячи человек.