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РИА Новости
Культура

Дзеффирелли навсегда. Лучшие работы великого режиссера

Вчера, 20:28
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© РИА Новости / Владимир ВяткинИтальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Фото Владимира Вяткина из серии "Эхо Истории"/Мировая культура в лицах"
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Фото Владимира Вяткина из серии Эхо Истории/Мировая культура в лицах
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Татьяна Розенская. Ушел из жизни один из классиков мирового кинематографа Франко Дзеффирелли. Самые главные его фильмы и оперные постановки - в подборке РИА Новости.
Легенда мирового кино, оперы и театра, режиссер, сценарист, продюсер и - главное - художник Франко Дзеффирелли прожил большую жизнь, 96 лет, и успел очень многое (18 фильмов, более 20 спектаклей и опер).
Во время Второй мировой войны он был партизаном, всю жизнь - футбольным фанатом, под старость стал рыцарем-командором ордена Британской империи и даже, возможно, потомком Леонардо да Винчи. Но мир его запомнит, конечно, не за это. Его глазами мы увидели "Ромео и Джульетту", "Травиату", "Отелло", "Гамлета" и многие другие шедевры.

"Ромео и Джульетта" (Romeo and Juliet), 1968.

© Фото : Verona Produzione 1968Кадр из фильма Ромео и Джульетта итальянского режиссера Франко Дзефирелли
Кадр из фильма Ромео и Джульетта итальянского режиссера Франко Дзефирелли
© Фото : Verona Produzione 1968
Кадр из фильма Ромео и Джульетта итальянского режиссера Франко Дзефирелли
Это первая экранизация "Ромео и Джульетты", в которой главные роли исполняли актеры почти того же возраста, что и герои. Постельная сцена с участием шестнадцатилетней Оливии Хасси (Джульетта) и семнадцатилетнего Леонарда Уайтинга (Ромео) была воспринята критиками как скандальная и в советском прокате была вырезана. Но это, пожалуй, была единственная претензия. Фильм имел успех по всему миру, сочетание почти полностью сохраненного шекспировского текста, а также танцев, поединков, фантастических декораций, костюмов, музыки Нино Рота и прекрасного актерского состава пленило зрителей.
© РИА Новости / Михаил ОзерскийСцена из спектакля "Ромео и Джульетта" в исполнении драматической труппы под руководством Франко Дзеффирелли
Сцена из спектакля Ромео и Джульетта в исполнении драматической труппы под руководством Франко Дзеффирелли
© РИА Новости / Михаил Озерский
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта" в исполнении драматической труппы под руководством Франко Дзеффирелли
Фильм получил множество призов и премий: номинации за лучшую режиссуру на "Оскаре" и "Золотом глобусе" (США), "Оскар" за лучшие костюмы и лучшую операторскую работу, премии "Эмми", "Давид ди Донаталло" и Итальянского синдиката журналистов. Он даже был выбран лучшим зарубежным фильмом 1972 года по версии "Советского экрана" (в СССР фильм вышел на четыре года позже, чем в Европе).
Фильму предшествовали сценические версии, одну из них в 1966 году привозили в Москву.

Фильм-опера "Травиата" (La Traviata), 1982

© Фото : Radiotelevisione Italiana (RAI) 1982Постер к фильму "Травиата" Франко Дзеффирелли
Постер к фильму Травиата Франко Дзеффирелли
© Фото : Radiotelevisione Italiana (RAI) 1982
Постер к фильму "Травиата" Франко Дзеффирелли
Дзеффирелли несколько раз ставил "Травиату" на сцене: в Далласе (1958), в миланском "Ла Скала" (1964), в нью-йоркском Метрополитен-опера (1979).
Идею экранизации "Травиаты" режиссер вынашивал с 1950 года, желая снять в главной роли Марию Каллас, выступавшую в его театральных постановках в 1958 и 1964 годах. Каллас была признана одной из лучших исполнительниц партии Виолетты.
© Фото : Radiotelevisione Italiana (RAI) 1982Постер к фильму "Травиата" Франко Дзеффирелли
Постер к фильму Травиата Франко Дзеффирелли
© Фото : Radiotelevisione Italiana (RAI) 1982
Постер к фильму "Травиата" Франко Дзеффирелли
Но в фильме главная роль досталась канадской оперной певице греческого происхождения Терезе Стратас, а Альфредом стал испанский тенор Пласидо Доминго. Кстати, в сцене бала-маскарада в этой экранизации танцевали звезды советского балета Екатерина Максимова и Владимир Васильев.
Фильм-опера завоевал номинации на "Оскар" и премии Каннского кинофестиваля и BAFTA.

Мини-сериал "Иисус из Назарета" (Jesus of Nazareth), 1977

© Фото : Radiotelevisione Italiana (RAI) 1977Кадр из фильма "Иисус из Назарета" режиссера Франко Дзеффирелли
Кадр из фильма Иисус из Назарета режиссера Франко Дзеффирелли
© Фото : Radiotelevisione Italiana (RAI) 1977
Кадр из фильма "Иисус из Назарета" режиссера Франко Дзеффирелли
Четырехсерийный фильм был создан по заказу Ватикана, считается наиболее достоверной экранизацией Нового Завета. В нем принимали участие такие звезды как Оливия Хасси, Питер Устинов, Энн Бэнкрофт, Лоренс Оливье, Клаудия Кардинале и Майкл Йорк.

"Бесконечная любовь" (Endless Love), 1981

© Фото : Universal Pictures 1981Кадр из фильма "Бесконечная любовь" режиссера Франко Дзеффирелли
Кадр из фильма Бесконечная любовь режиссера Франко Дзеффирелли
© Фото : Universal Pictures 1981
Кадр из фильма "Бесконечная любовь" режиссера Франко Дзеффирелли
Дзеффирелли любил снимать в своих фильмах молодых актеров и открывать новые имена - так благодаря "Бесконечной любви" стали известными Брук Шилдс и Том Круз, для которого это была дебютная картина.
Главная музыкальная тема для фильма написана Лайонелом Ричи, она была номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая песня".

Фильм-опера "Отелло" (Otello), 1986

© Фото : The Cannon Group 1986Постер к фильму "Отелло" режиссера Франко Дзеффирелли
Постер к фильму Отелло режиссера Франко Дзеффирелли
© Фото : The Cannon Group 1986
Постер к фильму "Отелло" режиссера Франко Дзеффирелли
Документалисты пытались уговорить Пласидо Доминго на биографический фильм - тому не хотелось, и он предложил: пусть лучше Дзеффирелли снимет не байопик, а оперу "Отелло" (у Доминго в ней - "титульная" партия"). До этого они много работали вместе ("Тоска", "Сельская честь", "Паяцы", "Травиата") и доверяли друг другу.
После "Отелло" Дзеффирелли говорил, что не знает, что делать дальше, потому что он никогда не сможет сделать ничего лучше. Это был его любимый фильм.

"Чай с Муссолини" (Un tè con Mussolini), 1998

© Фото : Medusa Produzione 1999Постер к фильму "Чай с Муссолини" режиссера Франко Дзеффирелли
Постер к фильму Чай с Муссолини режиссера Франко Дзеффирелли
© Фото : Medusa Produzione 1999
Постер к фильму "Чай с Муссолини" режиссера Франко Дзеффирелли
Это почти биографический фильм - не опера и не Шекспир! Когда Дзеффирелли было шесть лет его мать умерла, и он воспитывался под патронатом британской диаспоры во Флоренции. Сценарий фильма он написал, основываясь на детских воспоминаниях того времени.
Невероятный актерский состав: Джуди Денч, Джоан Плаурайт (она же леди Оливье), Мегги Смит, Лили Томлин и Шер, которую уговаривал сниматься сам режиссер.

"Каллас навсегда" (Callas Forever), 2002

© Фото : Galfin Medusa Produzione 2002Постер к фильму "Каллас Навсегда" режиссера Франко Дзеффирелли
Постер к фильму Каллас Навсегда режиссера Франко Дзеффирелли
© Фото : Galfin Medusa Produzione 2002
Постер к фильму "Каллас Навсегда" режиссера Франко Дзеффирелли
Последний фильм, который Дзеффирелли также снял по своему сценарию, рассказывает вымышленную историю из жизни великой Марии Каллас. Он говорил в одном из интервью, что хотел показать не диву, а страдающую, сомневающуюся женщину, которую знал и любил почти всю свою жизнь. В фильме ее играет Фанни Ардан.
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Вчера, 18:09
Прощание с Дзеффирелли состоится в понедельник во Флоренции
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ФлоренцияКультураМетрополитен-операТом КрузПласидо ДомингоВладимир ВасильевМосква
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