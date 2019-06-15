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РИА Новости
Ситуация в Судане

Генсек ЛАГ приедет в Судан на переговоры с военными и оппозицией

Вчера, 18:26
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкСитуация в Судане
Ситуация в Судане
© РИА Новости / Салих Башир
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КАИР, 15 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в воскресенье приедет в Хартум, чтобы провести переговоры с правящим переходным военным советом Судана, основным оппозиционным объединением "Силы за свободу и перемены" и представителями политических партий, сообщил в субботу официальный представитель генсека ЛАГ Махмуд Афифи.
"Решено, что генеральный секретарь нанесет важный визит в Судан завтра, в воскресенье, 16 июня", - говорится в сообщении Афифи.
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Вчера, 16:51
Суданские военные не хотели разгонять митинг силой, заявил генпрокурор
По его информации, Абуль Гейт планирует встречи с главой военного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а также с рядом руководителей "Сил за свободу и перемены" и представителями политических объединений.
Как отметили в аппарате ЛАГ, Абуль Гейт намерен обратить внимание суданцев на "ключевую роль следования ими мирного пути для демократического политического перехода в Судане и необходимости избегать всего, что может привести к обострению или эскалации ситуации. Он планирует заявить о поддержке арабскими странами безопасности, стабильности и национального единства Судана.
Ранее сообщалось, что помощник государственного секретаря США по африканским делам Тибор Наджи находился с рабочей поездкой в суданской столице, где провел переговоры с руководством правящего в стране Переходного военного совета. Кроме того, с посреднической миссией в Хартум приезжали представители Эфиопии и Африканского союза.
Митинг в Хартуме
11 июня, 21:52
Военный совет Судана согласился освободить всех политических заключенных
Обстановка в столице Судана и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданские военные разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Оппозиция ответила военным забастовкой и акциями гражданского неповиновения и призвала как можно быстрее передать власть гражданскому правительству.
Переходный военсовет обвиняет оппозицию в лице "Сил за свободу и перемены" в ухудшении ситуации в области безопасности. По мнению армии, блокирование дорог, установка незаконных КПП, к которым прибегают вдохновляемые оппозицией демонстранты, противоречат международному праву и являются не политической деятельностью, а преступлением и посягательством на свободу граждан.
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Ситуация в СуданеЛАГАхмед Абуль ГейтСуданВ мире
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