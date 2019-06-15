Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.

По словам Кнайсль, идея позвать на свадьбу российского лидера пришла ей в голову в июне 2018 года во время его визита в Вену. Экс-министр как раз заказала в типографии приглашения, чтобы раздать коллегам на открытии выставки "Полотна старых мастеров из Эрмитажа" в Музее истории искусств. Там же присутствовали Путин и президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

"У меня осталось одно приглашение в руках, и я спросила своего мужа, что он думает, если мы отдадим последнее Путину, чтобы разделить с ним радость. Ведь это нечто забавное: нам далеко за 50, и мы женимся впервые", — рассказала экс-дипломат.

В итоге пара решила вручить приглашение президенту России.