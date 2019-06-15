Экс-президент Судана через неделю предстанет перед судом

ДОХА, 15 июн - РИА Новости. Бывший президент Судана Омар аль-Башир может предстать перед судом через неделю, когда закончится срок рассмотрения его апелляции, сообщил в субботу на пресс-конференции генпрокурор Судана аль-Валид Сейид Ахмед.

"Отстраненный от власти президент Омар аль-Башир скоро предстанет перед судом, после окончания срока подачи апелляции, который составляет неделю", - указал прокурор.

Генпрокуратура Судана сообщила в минувший четверг, что все следственные мероприятия по уголовному делу в отношении свергнутого президента Омара аль-Башира были завершены, ему предъявлено обвинение в коррупции при обращении с иностранной валютой и отмыванием денег.