Житель Горловки подорвался на неизвестном взрывном устройстве

"Сегодня в районе Пятовского ставка (водохранилище на территории Горловки - ред.) погиб житель Горловки. По информации МЧС, погибший 1980 года рождения. На данный момент обстоятельства и взрывное устройство устанавливаются. По информации от друзей, с которыми он был, погибший отошел от компании в кусты, откуда потом прозвучал взрыв", - заявил Приходько.