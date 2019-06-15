Житель Горловки подорвался на неизвестном взрывном устройстве

ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Мирный житель подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, заявил журналистам исполняющий обязанности главы администрации Иван Приходько.
"Сегодня в районе Пятовского ставка (водохранилище на территории Горловки - ред.) погиб житель Горловки. По информации МЧС, погибший 1980 года рождения. На данный момент обстоятельства и взрывное устройство устанавливаются. По информации от друзей, с которыми он был, погибший отошел от компании в кусты, откуда потом прозвучал взрыв", - заявил Приходько.
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