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РИА Новости

Житель Горловки подорвался на неизвестном взрывном устройстве

Вчера, 18:12
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Мирный житель подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, заявил журналистам исполняющий обязанности главы администрации Иван Приходько.
"Сегодня в районе Пятовского ставка (водохранилище на территории Горловки - ред.) погиб житель Горловки. По информации МЧС, погибший 1980 года рождения. На данный момент обстоятельства и взрывное устройство устанавливаются. По информации от друзей, с которыми он был, погибший отошел от компании в кусты, откуда потом прозвучал взрыв", - заявил Приходько.
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