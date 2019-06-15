Прощание с Дзеффирелли состоится в понедельник во Флоренции

РИМ, 15 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Церемония прощания с выдающимся итальянским режиссером Франко Дзеффирелли, который скончался в субботу в своем доме в Риме, состоится 17 июня во Флоренции, сообщил мэр родного города маэстро Дарио Нарделла.

"В понедельник утром в Зале пятисот Палаццо Веккьо пройдет прощание с маэстро Дзеффирелли. Весь мир сможет поклониться ему в его Флоренции", - написал Нарделла в Twitter

Ранее было объявлено, что гражданская панихида пройдет в понедельник в мэрии Рима на Капитолийском холме, откуда тело режиссера перевезут во Флоренцию. Однако, как стало известно из источников в Фонде Дзеффирелли, родственники режиссера изменили свое первоначальное решение и дали указание провести гражданскую панихиду в родном городе маэстро.

Ранее в субботу Фонд Дзеффирелли сообщил о том, что выдающийся мастер кино и театра скончался в Риме на 97-м году жизни после продолжительной болезни.