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РИА Новости
Культура

Прощание с Дзеффирелли состоится в понедельник во Флоренции

Вчера, 18:09
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© РИА Новости / Михаил ФомичевИтальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
© РИА Новости / Михаил Фомичев
РИМ, 15 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Церемония прощания с выдающимся итальянским режиссером Франко Дзеффирелли, который скончался в субботу в своем доме в Риме, состоится 17 июня во Флоренции, сообщил мэр родного города маэстро Дарио Нарделла.
"В понедельник утром в Зале пятисот Палаццо Веккьо пройдет прощание с маэстро Дзеффирелли. Весь мир сможет поклониться ему в его Флоренции", - написал Нарделла в Twitter.
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Вчера, 15:48
Биография режиссера Франко Дзеффирелли
Ранее было объявлено, что гражданская панихида пройдет в понедельник в мэрии Рима на Капитолийском холме, откуда тело режиссера перевезут во Флоренцию. Однако, как стало известно из источников в Фонде Дзеффирелли, родственники режиссера изменили свое первоначальное решение и дали указание провести гражданскую панихиду в родном городе маэстро.
Ранее в субботу Фонд Дзеффирелли сообщил о том, что выдающийся мастер кино и театра скончался в Риме на 97-м году жизни после продолжительной болезни.
Соболезнования в связи с кончиной Дзеффирелли выразили премьер-министр Италии Джузеппе Конте, председатель сената парламента Элизебетта Казеллати, министр культуры Альберто Бонисоли, мэры Флоренции и Рима Дарио Нарделла и Вирджиния Раджи, а также многие другие итальянские политики и деятели культуры.
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КультураФранко ДзеффиреллиФлоренцияИталия
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