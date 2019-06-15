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РИА Новости

Орешкин считает новый прогноз Центробанка по инфляции завышенным

Вчера, 17:53
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что даже обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год в 4,2-4,7% является завышенным.
Банк России накануне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%.
"У нас по инфляции, и мы это уже говорили, прогноз другой – мы видим инфляцию ниже 4% в этом году. Коллеги из ЦБ свой прогноз поправили, но, по нашему мнению, он все равно завышенный характер носит", - сказал Орешкин журналистам.
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. Однако министр ранее говорил о том, что инфляция в России в годовом выражении может опуститься ниже 5% к концу первого полугодия 2019 года, а по итогам года – оказаться ниже 4%.
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Максим ОрешкинМинистерство экономического развития РФЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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