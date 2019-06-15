Орешкин считает новый прогноз Центробанка по инфляции завышенным

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что даже обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год в 4,2-4,7% является завышенным.

Банк России накануне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%.

"У нас по инфляции, и мы это уже говорили, прогноз другой – мы видим инфляцию ниже 4% в этом году. Коллеги из ЦБ свой прогноз поправили, но, по нашему мнению, он все равно завышенный характер носит", - сказал Орешкин журналистам.