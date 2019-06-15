МИД прокомментировал ситуацию в Молдавии

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москва выразила удовлетворение мирным разрешением политического кризиса в Молдавии, готова конструктивно выстраивать отношения с Кишиневом и рассчитывает на аналогичный подход нового молдавского правительства, говорится в заявлении МИД РФ.

Конституционный суд Молдавии на заседании в субботу пересмотрел и аннулировал свои решения, которые касались роспуска парламента, проведения досрочных выборов 6 сентября и ставили под сомнение законность правительства Майи Санду.

"Удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии. В числе важнейших вызовов, стоящих перед новыми властями – решение назревших задач в сфере демократизации внутриполитических процессов, а также социально-экономического развития страны. Ожидаем со стороны нового правительства в Кишиневе конструктивных шагов по продвижению российско-молдавского взаимодействия в различных областях. В Москве к этому готовы", - заявили в ведомстве.