МИД прокомментировал ситуацию в Молдавии

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москва выразила удовлетворение мирным разрешением политического кризиса в Молдавии, готова конструктивно выстраивать отношения с Кишиневом и рассчитывает на аналогичный подход нового молдавского правительства, говорится в заявлении МИД РФ.
Конституционный суд Молдавии на заседании в субботу пересмотрел и аннулировал свои решения, которые касались роспуска парламента, проведения досрочных выборов 6 сентября и ставили под сомнение законность правительства Майи Санду.
"Удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии. В числе важнейших вызовов, стоящих перед новыми властями – решение назревших задач в сфере демократизации внутриполитических процессов, а также социально-экономического развития страны. Ожидаем со стороны нового правительства в Кишиневе конструктивных шагов по продвижению российско-молдавского взаимодействия в различных областях. В Москве к этому готовы", - заявили в ведомстве.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку.