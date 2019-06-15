Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T17:49Z
https://ria.ru/20190615/1555600830.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155341/42/1553414237_0:0:3056:1720_1036x0_80_0_0_45e071f6fb0d54a55ff71d51ed0fd5ff.jpg
РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

МИД прокомментировал ситуацию в Молдавии

Вчера, 17:49
1191
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москва выразила удовлетворение мирным разрешением политического кризиса в Молдавии, готова конструктивно выстраивать отношения с Кишиневом и рассчитывает на аналогичный подход нового молдавского правительства, говорится в заявлении МИД РФ.
Конституционный суд Молдавии на заседании в субботу пересмотрел и аннулировал свои решения, которые касались роспуска парламента, проведения досрочных выборов 6 сентября и ставили под сомнение законность правительства Майи Санду.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Вчера, 12:28
Ряд сторонников Демократической партии Молдавии покинули страну
"Удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии. В числе важнейших вызовов, стоящих перед новыми властями – решение назревших задач в сфере демократизации внутриполитических процессов, а также социально-экономического развития страны. Ожидаем со стороны нового правительства в Кишиневе конструктивных шагов по продвижению российско-молдавского взаимодействия в различных областях. В Москве к этому готовы", - заявили в ведомстве.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Вчера, 10:35
Козак заявил о победе благоразумия над "авантюрными действиями" в Молдавии
3301001
Обсудить 2
Политический кризис в МолдавииМИД РФМолдавияРоссияВ мире
Рекомендуем
Здание ЦИК Украины
Фигуранта "газового дела" не зарегистрировали кандидатом в депутаты Рады
РИА
Новости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил об угрозе "невиданного краха" американской экономики
Объект компании Укртранснафта
На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. 18 августа 2018
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на деловом завтраке Nord Stream 2 в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Вопреки давлению Запада: в России оценили слова Шредера о возвращении Крыма
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Мужчина несет воду к своему дому в районе Петаре в Каракасе
ОАГ потребовала расследовать махинации оппозиции с гумпомощью для Венесуэлы
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон заявил о преодолении кризиса в Молдавии
Порт города Мумбаи, Индия
Индия вводит пошлины на американские товары
Президент США Дональд Трамп
Трамп не особенно верит в НЛО
Выступление кабаре-дуэта Академия
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния