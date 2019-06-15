Трамп заявил об угрозе "невиданного краха" американской экономики

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что американская экономика потерпит "невиданный крах", если он не одержит победу на выборах в ноябре 2020 года.

"Экономика Трампа бьет рекорды, и многие еще впереди… Тем не менее если кто-то, кроме меня, победит в 2020 году (я хорошо знаю это соревнование), то будет крах рынков, которого ранее еще не видели! Сохраним Америку великой!" — написал он в твиттере

О каких рекордах в экономике идет речь, президент не уточнил.

Пока что инвесторы продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая. Предполагается, что Трамп может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "Большой двадцатки" в Осаке. При этом американский президент заявил в интервью телеканалу CNBC, что если лидер Китая не придет на встречу "Двадцатки", США немедленно введут новые пошлины на китайские товары. Это может сказаться не только на американской, но и на глобальной экономике.

Трамп намерен переизбираться на второй четырехлетний срок. От Демократической партии о желании баллотироваться заявили уже более десяти человек, в том числе бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс.