Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T17:38Z
https://ria.ru/20190615/1555600664.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155230/97/1552309720_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_f31db8f4ef0827f2ce3dbfc254d968e4.jpg
РИА Новости

Трамп заявил об угрозе "невиданного краха" американской экономики

Вчера, 17:38
48834
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что американская экономика потерпит "невиданный крах", если он не одержит победу на выборах в ноябре 2020 года.
"Экономика Трампа бьет рекорды, и многие еще впереди… Тем не менее если кто-то, кроме меня, победит в 2020 году (я хорошо знаю это соревнование), то будет крах рынков, которого ранее еще не видели! Сохраним Америку великой!" — написал он в твиттере.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 08:00
Америка в ужасе: "Трамп приглашает Россию вмешаться в президентские выборы"
О каких рекордах в экономике идет речь, президент не уточнил.
Пока что инвесторы продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая. Предполагается, что Трамп может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "Большой двадцатки" в Осаке. При этом американский президент заявил в интервью телеканалу CNBC, что если лидер Китая не придет на встречу "Двадцатки", США немедленно введут новые пошлины на китайские товары. Это может сказаться не только на американской, но и на глобальной экономике.
Трамп намерен переизбираться на второй четырехлетний срок. От Демократической партии о желании баллотироваться заявили уже более десяти человек, в том числе бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс.
Между тем, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием Politico совместно с компанией Morning Consult, Трамп уступает и Байдену, и Сандерсу: за бывшего вице-президента готовы проголосовать 44 процента опрошенных, тогда как за нынешнего главу Белого дома — 33 процента, во втором случае в пользу Сандерса высказались 42 процента, а Трамп получил 32 процента. Около четверти опрошенных не смогли дать точный ответ на оба вопроса.
Женщина расплачивается наличными в Нью-Йорке
7 июня, 08:00
Американские СМИ: планета уползает из-под власти доллара, что делать
53402169627
Обсудить 62
Дональд ТрампСШАЭкономика
Популярные комментарии
Доллар США в отличае от нашего сушеного рубля никогда не обвалился, так что продолжаем инвестировать в экономикСША и скупать Доллары! Алилуя))
15 июня, 19:31
Telebaran
65400259
название статьи вводит в заблуждение. Трамп прав, для людей в штатах он реально сделал очень много. Там есть за что его уважать как президента страны. Обещания выполняет.
15 июня, 18:23
ЛПЛис Патрикеевич
711000020
Рекомендуем
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на деловом завтраке Nord Stream 2 в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Вопреки давлению Запада: в России оценили слова Шредера о возвращении Крыма
РИА
Новости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Объект компании Укртранснафта
На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
Порт города Мумбаи, Индия
Индия вводит пошлины на американские товары
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Америка в ужасе: "Трамп приглашает Россию вмешаться в президентские выборы"
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
Здание Капитолия в Вашингтоне
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Президент РФ Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. 18 августа 2018
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе. Архивное фото
Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G
Автобус с жителями ДНР, которые приехали получать российские паспорта в отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Ростовской области в селе Покровское. 14 июня 2019
Санкции выдыхаются, но громко говорить о них пока еще можно
Выступление кабаре-дуэта Академия
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
Российские флаги
В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
22:29Роскосмос уточнил, что пожар произошел на прилегающей к ЦНИИмаш территории
22:22В Госдуме с иронией восприняли слова Порошенко о трезубце в Севастополе
Лента новостейМолния