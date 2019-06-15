Вопреки давлению Запада: в России оценили слова Шредера о возвращении Крыма

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские политики прокомментировали заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что возвращение Крыма в состав России было совершенно законным.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что мнение Шредера разделяют многие западные политики. В пример он привел экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстена, бывшего депутата Европарламента Жан-Люка Меланшона и итальянского вице-премьера Маттео Сальвини. Но, добавил сенатор, либеральная евроэлита не приемлет позицию Шредера.

"Признать Крым российским можно лишь ценой своей карьеры", — написал Пушков в твиттере.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара считает, что многие европейские политики поддерживают воссоединение Крыма с Россией, но не говорят об этом открыто из-за официального курса Брюсселя и Вашингтона. Он отметил, что эти люди оказались в положении, когда не могут свободно выражать свои мысли.

"Нас радует, когда звучат трезвые голоса адекватных политиков с большой буквы, имеющих серьезный политический вес. Несмотря на то что сегодня они не занимают должность, на которой работали, все равно к их мнению прислушиваются", — сказал он RT.

Ганжара добавил, что подобные суждения высказывают люди, не зависящие от официальной позиции Евросоюза. Однако, по его мнению, такие сигналы все равно воспринимаются как очередная победа в общественном представлении образа Крыма на международной арене.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал заявление Шредера абсолютно верным.

"К сожалению, только бывшие европейские чиновники пока что проявляют такую откровенность, поэтому хотелось бы, чтобы постепенно такие решения принимали действующие чиновники, а не только бывший канцлер Германии", — подчеркнул он в беседе с RT.

Морозов отметил, что воссоединение с Россией — это историческое событие, которое полностью отражает волю жителей полуострова. По его словам, европейские политики заявляют о "незаконности" присоединения Крыма в основном из-за неослабевающего американского давления.

"Их, по сути, принуждают занимать антироссийскую позицию по этому вопросу", — заключил парламентарий.

Что сказал Шредер

В интервью Bild Герхард Шредер назвал Крым "давней русской территорией" и отметил, что передача полуострова Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями подхода к управлению страной в советский период. Воссоединение же Крыма с Россией он считает абсолютно законным. Кроме того, Шредер призвал Украину прекратить боевые действия в Донбассе и выполнить Минские соглашения, а также высказался за отмену санкций против России.