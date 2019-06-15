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РИА Новости
Союзное государство

Орешкин: подходы Москвы и Минска в вопросах интеграции сблизились на 90%

Вчера, 17:29
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин . Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Подходы России и Белоруссии в вопросах интеграции сблизились на 90%, обсуждение продолжится на уровне премьеров на следующей неделе в пятницу в Минске, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
В субботу в Москве прошло заседание рабочей группы России и Белоруссии по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавляет министр экономического развития Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой.
"Если вы помните, три недели назад, когда премьер-министр Белоруссии приезжал, во вступительном слове в дискуссии с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым - ред.) называл цифру в 70%. Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документа согласовано", - сказал Орешкин по итогам встречи, которая длилась около 4 часов.
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с российским коллегой на переговорах в мае в Москве заявил, что подходы России и Белоруссии по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%.
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По словам Орешкина, еще предстоит провести более детальную проработку программы углубления интеграции между Белоруссией и Россией. "Но мы постепенно движемся к 100% отметке. Я думаю, разговор, который состоится между премьерами, состоится он на следующей неделе, запланирован на пятницу, он сделает еще серьезный шаг вперёд", - добавил Орешкин.
Глава Минэкономразвития отметил, что обсуждение идет строго в рамках союзного договора, который был подписан в 1999 году. "Все направления там прописаны, мы не выходим за границы этого союзного договора, не обсуждаем ничего, что там отсутствует, все элементы, которые там есть - от налогового законодательства, налогового администрирования, таможенного администрирования, работы во всех тех сферах, которые там отмечены - именно эта дискуссия у нас и происходит", - подчеркнул министр.
По его словам, дискуссия идет очень конструктивно и позитивно. "Обсуждается весь комплекс вопросов, в том числе, например, регулирование в промышленной сфере, включая топливно-энергетическую сферу, регулирование в сельском хозяйстве. Здесь есть понимание, на что мы должны выходить", - добавил он.
Орешкин, отвечая на вопрос о единой валюте, отметил, что это не ключевой элемент обсуждений. "Гораздо более острый вопрос - это работа в энергетической сфере, вопросы в регулировании отраслей, таможенный блок. Там есть какие-то тонкие моменты, которые нужно обсуждать на более высоком уровне премьер-министров и президентов", - считает Орешкин.
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Он пояснил, что вопрос о единой валюте не единственный, который обсуждают ЦБ. "Есть и вопросы о единых принципах той же денежно-кредитной политики... Например, речь идет о единой цели по инфляции – будет динамика инфляции умеренно низкой в обеих странах, что будет означать гораздо более низкое колебание национальных валют и снижение рисков для простых граждан", - сказал он.
Министр добавил, что накануне визита премьера в Минск проведет переговоры с коллегами. "Я полечу в Минск чуть раньше, чем Дмитрий Анатольевич. Мы там еще раз соберемся перед их встречей, еще раз пройдемся. У нас будет два документа - это дорожная карта действий и некий концептуальный документ, который будет описывать принципы, на базе которых движение будет происходить", - заявил Орешкин.
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Союзное государствоСергей РумасМаксим ОрешкинБелоруссияРоссияЭкономика
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