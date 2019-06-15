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РИА Новости
Ситуация в Судане

В Судане открыли десятки уголовных дел в отношении бывших чиновников

Вчера, 17:18
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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ХАРТУМ, 15 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Судана открыла более 40 связанных с коррупцией уголовных дел в отношении чиновников, служивших при свергнутом президенте Омаре аль-Башире, сообщил в субботу на пресс-конференции генпрокурор Судана аль-Валид Сейид Ахмед.
"Мы открыли 41 дело по шестой статье закона, связанного с незаконным приобретением земельных участков. Подозреваемые будут задержаны на следующей неделе", - сказал прокурор.
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Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
Одновременно с аль-Баширом были задержаны многие чиновники и силовики.
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