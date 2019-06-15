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РИА Новости

В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза

Вчера, 17:12
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ЛОНДОН, 15 июн - РИА Новости, Мария Табак. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
"Я невероятно обеспокоен проблемой и считаю, что нам необходим радикально новый подход к еде, которая подается в учреждения нашей Национальной службы здравоохранения… Я распорядился, чтобы NHS провела полный пересмотр меню", - говорится в заявлении министра.
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О том, что смертей после заражения листерией в Британии увеличилось до пяти, а всего случаев заражения зарегистрировано девять, сообщило в минувшую пятницу Управление здравоохранения Англии. Все пострадавшие заразились бактерией после употребления сэндвичей и салатов во время пребывания в больницах Англии. При заражении листерией у человека может развиваться менингит и энцефалит, заражение может привести к смерти, особенно у людей с ослабленной иммунной системой.
Медики заверяют, что угроза для населения в связи со вспышкой остается низкой. Специалисты изучают все подозрения на листериоз за последние два месяца. Им удалось установить, что со вспышкой связаны девять случаев заболевания, все заболевшие были пациентами больниц.
"Все подозрительные сэндвичи и салаты были вывезены из больниц сразу после того, как было установлено, что первое заражение листерией произошло из-за них. Национальная система здравоохранения рекомендовала всем лечебным учреждениям отказаться от продуктов этого производителя", - отмечается в заявлении.
Компания-производитель проводит собственное расследование и добровольно прекратила выпуск и поставку сэндвичей и салатов. По предварительным выводам, листерия содержалась в мясе, поставляемом другой компанией.
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