В ДНР рассказали об ущербе от обстрелов украинских силовиков за неделю

Жилой дом в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавший в результате ночного обстрела

ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Почти 40 домов и объектов инфраструктуры повреждено на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"За неделю общими усилиями украинских силовиков получили повреждения 38 домостроений и объектов инфраструктуры нашей республики", - сказал Басурин. Также он отметил, что в течение минувших суток ранения получили два мирных жителя.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.