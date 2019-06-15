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РИА Новости

В ДНР рассказали об ущербе от обстрелов украинских силовиков за неделю

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавший в результате ночного обстрела
Жилой дом в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавший в результате ночного обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Почти 40 домов и объектов инфраструктуры повреждено на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"За неделю общими усилиями украинских силовиков получили повреждения 38 домостроений и объектов инфраструктуры нашей республики", - сказал Басурин. Также он отметил, что в течение минувших суток ранения получили два мирных жителя.
Женщина у жилого дома в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавшего в результате ночного обстрела
Вчера, 11:08
Украинские силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Эдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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