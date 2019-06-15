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РИА Новости

МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России

Вчера, 16:55
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела, сообщил МИД РФ.
На текущей неделе в Гааге прошли слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году арбитражного разбирательства. В рамках этого разбирательства Украина со ссылкой на конвенцию ООН по морскому праву требует подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать РФ выплатить компенсацию.
"Россия в очередной раз заявила, что сформированный на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года трибунал неправомочен рассматривать переданное ему Украиной дело, поскольку в его основе лежит спор по поводу территориальной принадлежности Крыма", - говорится в заявлении МИД РФ по итогам слушаний.
Москва рассчитывает, что "арбитражный трибунал с должным вниманием отнесется к доводам российской стороны и согласится с нашей позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения указанного спора", добавили в ведомстве.
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Российскую делегацию на слушаниях возглавлял посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач, а интересы РФ представляла команда российских и иностранных юридических советников. В МИД напомнили представленные Россией доводы. Так, поскольку Крым в результате референдума стать частью России, то РФ в полном праве осуществлять свой суверенитет в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, а претензии Украины к России относительно нарушения ее прав в МИД называют "очередной плохо завуалированной попыткой оспорить" суверенитет России над Крымом.
Другой приведенный Россией довод состоит в том, что Азовское море, Керченский пролив в соответствии в том числе с договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года являются внутренними водами, поэтому на них не распространяются положения конвенции 1982 года. Еще одним аргументом РФ является то, что Россия и Украина при ратификации Конвенции 1982 года сделали заявления о "непризнании обязательных процедур разрешения споров по разногласиям, касающимся военной и правоохранительной деятельности, делимитации морских границ, споров, связанных с историческими заливами (к которым относится Азовское море) и правооснованиями".
Кроме того, со ссылкой на конвенцию 1982 года "Россия не согласилась на передачу в арбитраж споров, касающихся осуществления ею суверенных прав в отношении живых ресурсов в российской исключительной экономической зоне", добавили в МИД. Также, ссылаясь конвенцию, в ведомстве заявили, что трибунал "неправомочен разрешать споры, касающиеся рыболовства, судоходства и защиты морской среды, поскольку в отношении данных категорий споров Россия и Украина выбрали специальный арбитраж как основное средство урегулирования споров".
"Наконец, одностороннее обращение Украины в арбитраж противоречит положениям российско-украинских договоров, предусматривающих урегулирование спорных вопросов относительно смежных морских пространств "по взаимному согласию сторон", то есть путем переговоров", - добавили в МИД.
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