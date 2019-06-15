Суданские военные не хотели разгонять митинг силой, заявил генпрокурор

ХАРТУМ, 15 июн - РИА Новости. Суданские военные хотели очистить от нелегалов район, прилегающий к площади, где проходила акция протеста, а не разгонять протестующих, сообщил в субботу на пресс-конференции исполняющий обязанности генпрокурора Судана аль-Валид Сейид Ахмед.

"Расположенный по соседству с площадью перед зданием силовых структур, где были протестующие, район Колумбия облюбовало преступное сообщество для продажи наркотиков и совершения других преступлений. Военный совет организовал встречу военного совета с главой суда и представителями других ведомств, на которой было решено очистить район Колумбия, но без применения оружия, только с использованием дубинок и слезоточивого газа, если будет оказано сопротивление силам безопасности. Речи о разгоне акции протеста не шла", - сказал Ахмед.

В начале июня сотрудники сил безопасности Судана открыли стрельбу по участникам акции протеста, которые находились на территории палаточного городка перед комплексом зданий минобороны, в результате чего погибли более 20 человек. Генеральная прокуратура начала расследование этого происшествия.