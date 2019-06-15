Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант прокомментировал выдвижение кандидатуры актрисы и певицы Вики Цыгановой на выборы в Госдуму.

В эфире передачи " Вечерний Ургант " шоумен "раскрыл" детали предвыборной программы артистки. Так, на крышке ноутбука, который ведущий использует в каждом выпуске, появился шуточный плакат, имитирующий предвыборную агитацию. На нем были написаны слова из песни Цыгановой "Русская водка".

"Русская водка, черный хлеб, селедка; весело веселье, тяжело похмелье!" — гласил слоган.

Ургант пошутил, что эти перечисленные наименования являются одновременно и предвыборной программой, и потребительской корзиной.