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РИА Новости

Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой

Вчера, 16:42
29281
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант прокомментировал выдвижение кандидатуры актрисы и певицы Вики Цыгановой на выборы в Госдуму.
В эфире передачи "Вечерний Ургант" шоумен "раскрыл" детали предвыборной программы артистки. Так, на крышке ноутбука, который ведущий использует в каждом выпуске, появился шуточный плакат, имитирующий предвыборную агитацию. На нем были написаны слова из песни Цыгановой "Русская водка".
"Русская водка, черный хлеб, селедка; весело веселье, тяжело похмелье!" — гласил слоган.
Ургант пошутил, что эти перечисленные наименования являются одновременно и предвыборной программой, и потребительской корзиной.
Ранее президиум генсовета партии "Единая Россия" выдвинул Цыганову в качестве кандидата в депутаты Госдумы от Комсомольского одномандатного избирательного округа.
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Вика ЦыгановаГосдума РФИван УргантОбщество
Популярные комментарии
Желаю успеха Вике Цыгановой! Приятно будет видеть в Думе симпатичные лица.
15 июня, 18:17
wwaldemarwanke
7000035
Вот ещё будет один "депутат". Что она будет делать в этом кресле? Ровным счётом ничего. И таких много.т Кончилась карьера певицы, займись чем нибудь по профилю своему. Сокращать уже надо этих бездельников. Половины существующих будет лишку.
15 июня, 18:05
Вячеслав Гаджиев
3200013
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