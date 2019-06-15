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РИА Новости

США продлили исключения для Ирака на поставки энергоносителей из Ирана

Вчера, 16:24
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. США в очередной раз продлили исключения для Ирака из санкций на поставки энергоносителей из Ирана, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
"Было предоставлено исключение на дополнительный срок в 120 дней, позволяющее Ираку оплачивать импорт электроэнергии из Ирана", - сказал представитель ведомства.
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По его словам, хотя это исключение призвано помочь Ираку смягчить нехватку энергии, США продолжают обсуждать санкции в отношении Ирана с иракскими партнерами.
"Мы продолжаем работать с Ираком, чтобы положить конец его зависимости от иранского природного газа и электроэнергии и повысить его энергетическую независимость. Расширение использования собственных природных ресурсов Ирака и диверсификация импорта энергии из Ирана укрепят экономику и развитие Ирака, а также будут способствовать созданию единого, демократического и процветающего Ирака, свободного от пагубного иранского влияния", - отметил представитель госдепартамента.
Ранее США вводили продление таких исключений на 90 дней в марте, а до этого – в декабре 2018 года.
Ранее в министерстве нефти Ирака заявляли РИА Новости, что Ирак больше всех страдает от санкций, восстановленных США против Ирана.
США в мае 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
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Санкции, охватывающие нефтяной экспорт Ирана, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Как заявляли в Вашингтоне, исключения из антииранских санкций США должны были действовать полгода, то есть до мая 2019 года, и продлевать их не планировалось. Однако в случае с Ираком США пошли на такое продление.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави осудил санкции США против иранских нефтехимических компаний, назвав это нарушением принципов международного права, и отметил, что Вашингтон таким образом осуществляет экономический терроризм и продолжает враждебную политику против Ирана.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что методами неприкрытого шантажа и запугивания США стремятся заставить другие страны свернуть законные торгово-экономические связи с Ираном, прежде всего в нефтяной и банковской сферах.
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