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РИА Новости

На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП

Вчера, 16:19
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пять машин столкнулись на 24-м километре МКАД в Москве, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Он уточнил, что движение в районе аварии ограничено, но не перекрыто.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в результате ДТП перекрыты три полосы из пяти. Он добавил, что возгорания не было, топливо не разлилось.
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