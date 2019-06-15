На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пять машин столкнулись на 24-м километре МКАД в Москве, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Он уточнил, что движение в районе аварии ограничено, но не перекрыто.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в результате ДТП перекрыты три полосы из пяти. Он добавил, что возгорания не было, топливо не разлилось.