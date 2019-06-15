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РИА Новости

В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами

Вчера, 16:17
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© REUTERS / ISNAПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / ISNA
ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Правительство Японии считает утверждения США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными и попросило Вашингтон предоставить дополнительные доказательства в поддержку высказанных предположений, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько правительственных источников.
"Правительство (Японии – ред.) не разделяет мнение США о причастности Ирана к нападению на танкеры у Ормузского пролива и, как выяснилось, обратилось к американской стороне за дополнительными доказательствами. Мнение таково, что утверждения США недостаточно убедительны", - пишет агентство.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
14 июня, 21:59
США хотят сформировать "международный консенсус" по инциденту с танкерами
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. В МИД РФ, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов, призвав не делать скоропалительных выводов.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
14 июня, 17:41
Невнятное, но "убедительное" видео: Трамп обвинил Иран в атаке на танкерыВремя железобетонных доказательств безвозвратно ушло. Теперь, чтобы обвинить целое государство в преступлениях, достаточно короткого черно-белого ролика с размытым изображением.
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ЯпонияИранСШАВ мире
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15 июня, 16:24
Дмитрий Касимовцев
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