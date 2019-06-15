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РИА Новости

На Урале уснувший за рулем водитель устроил смертельное ДТП

Вчера, 16:06
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Toyota Camry в субботу столкнулась с ВАЗ-21099 на автодороге Екатеринбург-Серов, в результате один человек погиб и четверо пострадали, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.
"Сегодня, 15 июня, около 6.00 (4.00 мск) на 335-м километре автодороги Екатеринбург-Серов (обратное направление), водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, двигаясь со стороны Невьянска в сторону Екатеринбурга, допустил столкновение с "ВАЗ-21099", движущемся впереди, в попутном направлении. После столкновения транспортные средства выбросило с проезжей части на правую обочину, где произошло их опрокидывание", - говорится в сообщении.
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В результате ДТП водитель и четыре пассажира Toyota получили травмы. Позже в больнице один из пассажиров скончался. Среди находившихся в отечественном автомобиле никто не пострадал. Сотрудники госавтоинспекции, выехавшие на место ДТП, установили, что в момент происшествия в автомобиле Toyota находились молодые люди: водитель - мужчина 1994 года рождения, пассажиры - две девушки 1997 и 1998 годов рождения, мужчины 1991 и 1992 годов рождения - последний позже скончался в больнице.
Автомобилем "ВАЗ" управлял мужчина 1969 года рождения. Сейчас участники происшествия опрашиваются. По предварительной версии, водитель иномарки уснул за рулем. По факту ДТП будет проведена проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства происшествия, уточняет автоинспекция.
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