Последствия жесткой посадки самолета в Краснодаре попали на видео

На записи видна облупившаяся краска и многочисленные царапины, появившиеся на воздушном судне авиакомпании S7 после того, как оно зацепило хвостом взлетно-посадочную полосу. Серьезных повреждений нет.

Инцидент произошел в два часа ночи. Самолет не удалось посадить с первой попытки, и пилоты заявили об уходе на второй круг. На борту лайнера находилось 175 человек, никто из них не пострадал.