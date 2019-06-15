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РИА Новости

Последствия жесткой посадки самолета в Краснодаре попали на видео

Вчера, 15:56
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Последствия жесткой посадки самолета, летевшего из Москвы в Краснодар, сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал "360".
На записи видна облупившаяся краска и многочисленные царапины, появившиеся на воздушном судне авиакомпании S7 после того, как оно зацепило хвостом взлетно-посадочную полосу. Серьезных повреждений нет.
Инцидент произошел в два часа ночи. Самолет не удалось посадить с первой попытки, и пилоты заявили об уходе на второй круг. На борту лайнера находилось 175 человек, никто из них не пострадал.
По факту происшествия проводится проверка. Следователи уже осмотрели воздушное судно.
Опубликовано видео с места экстренной посадки самолета Utair во Внуково
14 мая, 14:29
Опубликовано видео с места экстренной посадки самолета Utair во Внуково
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