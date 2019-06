Биография режиссера Франко Дзеффирелли

Популярность Дзеффирелли принесли экранизации произведений Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой" (Taming of the Shrew, 1967) и "Ромео и Джульетта" (Romeo and Juliet, 1968). За последнюю он получил премии "Давид ди Донаталло" и Итальянского синдиката журналистов, а также номинации за лучшую режиссуру на премии "Оскар" и "Золотой глобус" (США). Сам фильм получил "Оскар" за лучшие костюмы и лучшую операторскую работу.