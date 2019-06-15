Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T15:48Z
https://ria.ru/20190615/1555599253.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155559/84/1555598403_0:90:3072:1818_1036x0_80_0_0_7f36f58f6a3876390962d66b159508d5.jpg
РИА Новости

Биография режиссера Франко Дзеффирелли

Вчера, 15:48
192
© РИА Новости / Михаил ФомичевИтальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Архивное фото
Итальянский режиссер, сценарист и художник Франко Дзеффирелли (настоящее имя - Джанфранко Корси) родился 12 февраля 1923 года во Флоренции.
Франко Дзеффирелли окончил Академию изящных искусств и университет, получив диплом архитектора, и поступил во Флорентийский университет.
Его учеба была прервана Второй мировой войной. Дзеффирелли ушел в партизанский отряд, был переводчиком шотландской гвардии.
После войны вернулся к учебе, но вскоре увлекся театром. Был актером в университетском театре, сотрудничал с театральной компанией Il Carro dell'Orsa Minore, работал театральным художником в Teatro della Pergola, где познакомился с режиссером Лукино Висконти. В 1946 году переехал в Рим.
Дзеффирелли работал художником и ассистентом в фильмах Висконти "Земля дрожит" (Terra trema: Episodio del mare, 1948), "Самая красивая" (Bellissima, 1951) и "Чувство" (Senso, 1954). Он делал декорации и костюмы для спектаклей, поставленных Висконти в Италии, в том числе "Трамвай "Желание" Теннесси Уильямса и "Три сестры" Антона Чехова. Оформление "Трех сестер" принесло Дзеффирелли известность, и миланский театр La Scala пригласил художника сделать декорации для "Золушки" Джоаккино Россини. Дзеффирелли согласился при условии, что ему доверят и режиссуру. Триумф постановки принес Дзеффирелли известность.
В дальнейшем он осуществил постановки известных опер в La Scala, Covent Garden, Венской опере, Римской опере, Metropolitan Opera и др.
Для режиссуры Дзеффирелли характерны стремление к изысканным композиционным и цветовым решениям, пышность костюмов и аксессуаров, достоверность в воссоздании колорита эпохи.
В кино Франко Дзеффирелли дебютировал в 1957 году короткометражным фильмом "Кемпинг" (Camping). В 1966 году он снял документальный фильм о наводнении во Флоренции.
Популярность Дзеффирелли принесли экранизации произведений Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой" (Taming of the Shrew, 1967) и "Ромео и Джульетта" (Romeo and Juliet, 1968). За последнюю он получил премии "Давид ди Донаталло" и Итальянского синдиката журналистов, а также номинации за лучшую режиссуру на премии "Оскар" и "Золотой глобус" (США). Сам фильм получил "Оскар" за лучшие костюмы и лучшую операторскую работу.
В 1972 году Дзеффирелли снял картину "Брат Солнце, сестра Луна" (Brother Sun, Sister Moon) о жизни средневекового святого Франциска Ассизского, образ которого был решен в соответствии с его канонической трактовкой. В 1977 году по заказу Ватикана им был создан фильм "Иисус из Назарета" (Jesus of Nazareth) в типичной для режиссера масштабной театрализованной манере, также сохранено традиционное для католической церкви толкование образа Иисуса Христа.
В 1979 году снял в США мелодраму "Чемпион" (The Champ) по известной одноименной картине американского режиссера Кинга Видора (1931).
В 1981 году в фильме "Бесконечная любовь" (Endless Love) Дзеффирелли перенес на экран свою постановку оперы Пуччини "Богема" (1968) под управлением известного дирижера Герберта фон Караяна и с участием солистов миланского театра La Scala. В 1982 году снял киноверсию оперы Джузеппе Верди "Травиата" с Терезой Стратас и Пласидо Доминго в главных партиях. Опера завоевала номинации на "Оскар" и премию Каннского кинофестиваля, премию BAFTA.
Затем режиссер снял фильм-оперу "Отелло" (Otello, 1986), биографическую драму "Молодой Тосканини" (Giovane Toscanini, 1988), экранизировал "Гамлета" (Hamlet, 1990) Уильяма Шекспира.
В 1990-х годах Дзеффирелли снял фильмы "Воробей" (Storia di una capinera, 1993) по Джованни Вергу и "Джейн Эйр" (Jane Eyre, 1996) Шарлотты Бронте.
В 1998 году вышел фильм "Чай с Муссолини" (Un tè con Mussolini) с участием актрисы и певицы Шер, в 2002 году - "Каллас навсегда" (Callas Forever) с Фанни Ардан в главной роли. Режиссер также был сценаристом почти всех своих картин.
Маэстро несколько раз приезжал в Россию. Он привозил сюда свои театральные постановки, в частности, "Гамлета" и "Волчицу" с Анной Маньяни, в 2003 году -"Травиату", а в 2005 году - "Аиду". В 2004 году в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина прошла выставка Дзеффирелли, на которой были представлены картины, эскизы, костюмы и макеты, которые он делал к спектаклям и фильмам. В 2007 году в Москве в Кремлевском дворце Дзеффирелли поставил оперу Руджеро Леонкавалло "Паяцы".
В 2008 году презентовал в России русскоязычное издание своей автобиографии, которая была переведена на 12 языков.
2 марта 2018 года в Москве на сцене Кремлевского дворца в честь юбилея выдающегося режиссера был проведен оперный бал Елены Образцовой. Автором идеи выступил сам Дзеффирелли, а проработку концепции и постановку осуществил его ученик, известный итальянский режиссер Марко Гандини.
Франко Дзеффирели сочетал творчество с общественной деятельностью. В 1996-2001 годах он был депутатом сената Италии.
Режиссер был удостоен различных государственных и кинематографических наград. В 2004 году он получил титул рыцаря ордена Британской империи. В этом же году итальянский режиссер стал одним из первых обладателей совместной награды президента России и премьер-министра Италии как выдающийся деятель культуры.
Дзеффирелли - обладатель премий "Давид ди Донателло" (1969, 1972, 1979, 1991, 2002), Итальянского синдиката журналистов (1969, 1978, 2014), BAFTA (1984), "Эмми" (1985, 1986), МКФ в Карловых Варах (1999), "Золотой Глобус" Италии (2013) и др.
15 июня 2019 года Франко Дзеффирелли скончался после продолжительной болезни в своем доме в Риме на 97-м году жизни.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000200
Обсудить 0
Франко ДзеффиреллиИталияСправки
Рекомендуем
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
РИА
Новости
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Прощание с Дзеффирелли состоится в понедельник во Флоренции
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Крупные ДТП в России в 2018-2019 годах
Мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Собянин: московская поликлиника №133 получила международное признание
Лента
новостей
Сергей Кириенко
Кириенко направил приветствие участникам конкурса "Цифровой прорыв"
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские телеканалы готовят фейки о нарушениях "Минска", заявили в ЛНР
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Суданские военные не хотели разгонять митинг силой, заявил генпрокурор
Мадрид, Испания
Правая Народная партия вернула себе власть в Мадриде
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Фото Владимира Вяткина из серии Эхо Истории/Мировая культура в лицах
Дзеффирелли навсегда. Лучшие работы великого режиссера
На Урале уснувший за рулем водитель устроил смертельное ДТП
Проправительственные войска на окраине города Ходейда, Йемен
HRW заявила, что йеменские хуситы атаковали саудовский аэропорт
Здание Капитолия в Вашингтоне
США продлили исключения для Ирака на поставки энергоносителей из Ирана
Челябинские полицейские нашли похищенного отцом ребенка
Окрестности города Мцхета. Место слияния рек Кура и Арагви
В Грузии погиб турист из Германии
Узбекистан, Нукус, пыльная буря, 14.06.2019
На северо-западе Узбекистана произошла пыльная буря
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
22:29Роскосмос уточнил, что пожар произошел на прилегающей к ЦНИИмаш территории
Лента новостейМолния