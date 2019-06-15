Биография режиссера Франко Дзеффирелли

Франко Дзеффирелли окончил Академию изящных искусств и университет, получив диплом архитектора, и поступил во Флорентийский университет.

Его учеба была прервана Второй мировой войной. Дзеффирелли ушел в партизанский отряд, был переводчиком шотландской гвардии.

После войны вернулся к учебе, но вскоре увлекся театром. Был актером в университетском театре, сотрудничал с театральной компанией Il Carro dell'Orsa Minore, работал театральным художником в Teatro della Pergola, где познакомился с режиссером Лукино Висконти. В 1946 году переехал в Рим

Дзеффирелли работал художником и ассистентом в фильмах Висконти "Земля дрожит" (Terra trema: Episodio del mare, 1948), "Самая красивая" (Bellissima, 1951) и "Чувство" (Senso, 1954). Он делал декорации и костюмы для спектаклей, поставленных Висконти в Италии, в том числе "Трамвай "Желание" Теннесси Уильямса и "Три сестры" Антона Чехова. Оформление "Трех сестер" принесло Дзеффирелли известность, и миланский театр La Scala пригласил художника сделать декорации для "Золушки" Джоаккино Россини. Дзеффирелли согласился при условии, что ему доверят и режиссуру. Триумф постановки принес Дзеффирелли известность

В дальнейшем он осуществил постановки известных опер в La Scala, Covent Garden, Венской опере, Римской опере, Metropolitan Opera и др.

Для режиссуры Дзеффирелли характерны стремление к изысканным композиционным и цветовым решениям, пышность костюмов и аксессуаров, достоверность в воссоздании колорита эпохи.

В кино Франко Дзеффирелли дебютировал в 1957 году короткометражным фильмом "Кемпинг" (Camping). В 1966 году он снял документальный фильм о наводнении во Флоренции.

В 1972 году Дзеффирелли снял картину "Брат Солнце, сестра Луна" (Brother Sun, Sister Moon) о жизни средневекового святого Франциска Ассизского, образ которого был решен в соответствии с его канонической трактовкой. В 1977 году по заказу Ватикана им был создан фильм "Иисус из Назарета" (Jesus of Nazareth) в типичной для режиссера масштабной театрализованной манере, также сохранено традиционное для католической церкви толкование образа Иисуса Христа.

В 1979 году снял в США мелодраму "Чемпион" (The Champ) по известной одноименной картине американского режиссера Кинга Видора (1931).

В 1981 году в фильме "Бесконечная любовь" (Endless Love) Дзеффирелли перенес на экран свою постановку оперы Пуччини "Богема" (1968) под управлением известного дирижера Герберта фон Караяна и с участием солистов миланского театра La Scala. В 1982 году снял киноверсию оперы Джузеппе Верди "Травиата" с Терезой Стратас и Пласидо Доминго в главных партиях. Опера завоевала номинации на "Оскар" и премию Каннского кинофестиваля, премию BAFTA.

Затем режиссер снял фильм-оперу "Отелло" (Otello, 1986), биографическую драму "Молодой Тосканини" (Giovane Toscanini, 1988), экранизировал "Гамлета" (Hamlet, 1990) Уильяма Шекспира.

В 1990-х годах Дзеффирелли снял фильмы "Воробей" (Storia di una capinera, 1993) по Джованни Вергу и "Джейн Эйр" (Jane Eyre, 1996) Шарлотты Бронте.

В 1998 году вышел фильм "Чай с Муссолини" (Un tè con Mussolini) с участием актрисы и певицы Шер, в 2002 году - "Каллас навсегда" (Callas Forever) с Фанни Ардан в главной роли. Режиссер также был сценаристом почти всех своих картин

Маэстро несколько раз приезжал в Россию. Он привозил сюда свои театральные постановки, в частности, "Гамлета" и "Волчицу" с Анной Маньяни, в 2003 году -"Травиату", а в 2005 году - "Аиду" . В 2004 году в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина прошла выставка Дзеффирелли , на которой были представлены картины, эскизы, костюмы и макеты, которые он делал к спектаклям и фильмам. В 2007 году в Москве в Кремлевском дворце Дзеффирелли поставил оперу Руджеро Леонкавалло "Паяцы".

В 2008 году презентовал в России русскоязычное издание своей автобиографии , которая была переведена на 12 языков.

2 марта 2018 года в Москве на сцене Кремлевского дворца в честь юбилея выдающегося режиссера был проведен оперный бал Елены Образцовой. Автором идеи выступил сам Дзеффирелли, а проработку концепции и постановку осуществил его ученик , известный итальянский режиссер Марко Гандини.

Франко Дзеффирели сочетал творчество с общественной деятельностью. В 1996-2001 годах он был депутатом сената Италии

Режиссер был удостоен различных государственных и кинематографических наград. В 2004 году он получил титул рыцаря ордена Британской империи. В этом же году итальянский режиссер стал одним из первых обладателей совместной награды президента России и премьер-министра Италии как выдающийся деятель культуры.

Дзеффирелли - обладатель премий "Давид ди Донателло" (1969, 1972, 1979, 1991, 2002), Итальянского синдиката журналистов (1969, 1978, 2014), BAFTA (1984), "Эмми" (1985, 1986), МКФ в Карловых Варах (1999), "Золотой Глобус" Италии (2013) и др.

15 июня 2019 года Франко Дзеффирелли скончался после продолжительной болезни в своем доме в Риме на 97-м году жизни.