Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

РИМ, 15 июн — РИА Новости, Сергей Старцев. Выдающийся итальянский режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли скончался в своем доме в Риме на 97-м году жизни, сообщили представители фонда, который носит имя маэстро.

"Несколько минут назад спокойно остановилось сердце Франко Дзеффирелли. <...> Кончина последовала после продолжительной болезни. Информация о месте и дате похорон последует. Маэстро упокоится на кладбище Porte Sante во Флоренции", — говорится в сообщении на сайте Фонда Дзеффирелли.

Позже стало известно, что церемония прощания состоится 17 июня в мэрии Рима на Капитолийском холме, а оттуда режиссера перевезут в родную Флоренцию.

Соболезнования выразили председатель сената итальянского парламента Элизабетта Казеллати, которая назвала режиссера "гением искусства и культуры", а также министр культуры Альберто Бонисоли и мэры Флоренции и Рима — Дарио Нарделла и Вирджиния Раджи.

© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer 1999 Кадр из фильма "Чай с Муссолини" итальянского режиссера Франко Дзеффирелли © Фото : Metro-Goldwyn-Mayer 1999 Кадр из фильма "Чай с Муссолини" итальянского режиссера Франко Дзеффирелли

Биография Франко Дзеффирелли

Франко Дзеффирелли (настоящее имя — Джанфранко Корси) родился во Флоренции в 1923 году. Первоначально учился на архитектора, но учебу прервала Вторая мировая война, во время которой Дзеффирелли был партизаном итальянского движения Сопротивления, а затем — переводчиком шотландской гвардии.

После войны он увлекся театром и кино: играл в университетском театре, работал театральным художником, делал декорации и костюмы для фильмов и спектаклей Лукино Висконти. Эта работа принесла ему известность, и в 1953 году Дзеффирелли пригласили в La Scala как художника для постановки "Золушки" Россини.

Но Дзеффирелли стал режиссером этого спектакля, который в результате имел большой успех. В дальнейшем он ставил оперы в La Scala, Covent Garden, Metropolitan Opera, Венской и Римской операх.

В кино он дебютировал в 1957 году короткометражным фильмом "Кемпинг". Популярность ему принесли экранизации Шекспира: "Укрощение строптивой" (1967) и "Ромео и Джульетта" (1968). За "Ромео и Джульетту" его номинировали на "Оскар" как лучшего режиссера, фильм получил приз за лучшие костюмы и операторскую работу.

© Фото : Verona Produzione 1968 Кадр из фильма "Ромео и Джульетта" итальянского режиссера Франко Дзеффирелли © Фото : Verona Produzione 1968 Кадр из фильма "Ромео и Джульетта" итальянского режиссера Франко Дзеффирелли

Среди работ Дзеффирелли — "Брат Солнце, сестра Луна" о жизни средневекового святого Франциска Ассизского, "Иисус из Назарета", снятый по заказу Ватикана, мелодрама "Чемпион", киноадаптации опер, в том числе "Паяцев", "Травиаты", Отелло". Затем последовали экранизация "Гамлета", "Воробей" и "Джейн Эйр", а также "Чай с Муссолини". Последний фильм — "Каллас навсегда" — Дзеффирелли снял в 2002 году.