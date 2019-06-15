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РИА Новости
Культура

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Вчера, 14:43
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© РИА Новости / Михаил ФомичевИтальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Архивное фото
РИМ, 15 июн — РИА Новости, Сергей Старцев. Выдающийся итальянский режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли скончался в своем доме в Риме на 97-м году жизни, сообщили представители фонда, который носит имя маэстро.

"Несколько минут назад спокойно остановилось сердце Франко Дзеффирелли. <...> Кончина последовала после продолжительной болезни. Информация о месте и дате похорон последует. Маэстро упокоится на кладбище Porte Sante во Флоренции", — говорится в сообщении на сайте Фонда Дзеффирелли.

Позже стало известно, что церемония прощания состоится 17 июня в мэрии Рима на Капитолийском холме, а оттуда режиссера перевезут в родную Флоренцию.
Соболезнования выразили председатель сената итальянского парламента Элизабетта Казеллати, которая назвала режиссера "гением искусства и культуры", а также министр культуры Альберто Бонисоли и мэры Флоренции и Рима — Дарио Нарделла и Вирджиния Раджи.
© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer 1999Кадр из фильма "Чай с Муссолини" итальянского режиссера Франко Дзеффирелли
Кадр из фильма Чай с Муссолини итальянского режиссера Франко Дзефирелли
© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer 1999
Кадр из фильма "Чай с Муссолини" итальянского режиссера Франко Дзеффирелли

Биография Франко Дзеффирелли

Франко Дзеффирелли (настоящее имя — Джанфранко Корси) родился во Флоренции в 1923 году. Первоначально учился на архитектора, но учебу прервала Вторая мировая война, во время которой Дзеффирелли был партизаном итальянского движения Сопротивления, а затем — переводчиком шотландской гвардии.
После войны он увлекся театром и кино: играл в университетском театре, работал театральным художником, делал декорации и костюмы для фильмов и спектаклей Лукино Висконти. Эта работа принесла ему известность, и в 1953 году Дзеффирелли пригласили в La Scala как художника для постановки "Золушки" Россини.
Но Дзеффирелли стал режиссером этого спектакля, который в результате имел большой успех. В дальнейшем он ставил оперы в La Scala, Covent Garden, Metropolitan Opera, Венской и Римской операх.
В кино он дебютировал в 1957 году короткометражным фильмом "Кемпинг". Популярность ему принесли экранизации Шекспира: "Укрощение строптивой" (1967) и "Ромео и Джульетта" (1968). За "Ромео и Джульетту" его номинировали на "Оскар" как лучшего режиссера, фильм получил приз за лучшие костюмы и операторскую работу.
© Фото : Verona Produzione 1968Кадр из фильма "Ромео и Джульетта" итальянского режиссера Франко Дзеффирелли
Кадр из фильма Ромео и Джульетта итальянского режиссера Франко Дзефирелли
© Фото : Verona Produzione 1968
Кадр из фильма "Ромео и Джульетта" итальянского режиссера Франко Дзеффирелли
Среди работ Дзеффирелли — "Брат Солнце, сестра Луна" о жизни средневекового святого Франциска Ассизского, "Иисус из Назарета", снятый по заказу Ватикана, мелодрама "Чемпион", киноадаптации опер, в том числе "Паяцев", "Травиаты", Отелло". Затем последовали экранизация "Гамлета", "Воробей" и "Джейн Эйр", а также "Чай с Муссолини". Последний фильм — "Каллас навсегда" — Дзеффирелли снял в 2002 году.
Дзеффирелли несколько раз приезжал в Россию с театральными постановками, в 2007 году поставил в Кремлевском дворце оперу "Паяцы". В 2004 году он стал одним из первых обладателей совместной награды президента России и премьер-министра Италии как выдающийся деятель культуры.
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Вчера, 15:48
Биография режиссера Франко Дзеффирелли
2954181235
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КультураИталия
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