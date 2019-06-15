На северо-западе Узбекистана произошла пыльная буря

ТАШКЕНТ, 15 июн - РИА Новости. Оперативные отряды МЧС Узбекистана устраняют последствия пыльной бури, прошедшей накануне вечером в Нукусе, столице автономии Каракалпакстан на северо-западе страны, сообщил РИА Новости в субботу представитель министерства.

По данным МЧС, 14 июня с 20.32 до 20.38 (18.32 до 18.38 мск) в Нукусе была зафиксирована пыльная буря с порывами до 23 метров в секунду. Пользователи социальных сетей продолжают размещать фото и видео стихии, которая срывала крыши со зданий в городе.

"Оперативные отряды сегодня продолжают работу по устранению последствий бури, расчистке улиц от кусков упавшей кровли и демонтажу свисавших со зданий конструкций крыш, а также поваленных деревьев и повреждённых машин. Данных о пострадавших и погибших нет", - сказал представитель МЧС.

В Узгидромете РИА Новости пояснили, что пыльные бури характерны для сегодняшней экологической ситуации и климата Каракалпакстана. "Сильный ветер до 20 метров прогнозировался. Обычно такой ветер поднимает частицы пыли и соли", - добавили синоптики.

По данным Узгидромета, в районе Приаралья на северо-западе и южных областях Узбекистана пыльные бури в весенне-летний период повторяются регулярно из-за повышенной концентрации песка при достаточном ветре в 6-9 метров в секунду.