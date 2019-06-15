В Анапе девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе, пишут СМИ

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа во время катания на аттракционе, сообщает "КП" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Ребенку стало плохо на аттракционе, предназначенном для детей от пяти лет. Он представляет собой ряд сидений, который движется под музыку круговыми движениями вверх и вниз. После запуска девочка схватилась за грудь, и аттракцион остановили. На место приехала скорая помощь, однако врачи не смогли спасти ребенка. Девочка умерла примерно через час после того, как пожаловалась на боль в груди.
"Смерть биологическая, травмы она не получала. Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ", — сообщил собеседник газеты.
Семья планировала вернуться домой ко дню рождения младшей дочери — до него школьница не дожила шесть дней.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.
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