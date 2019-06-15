В Анапе девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе, пишут СМИ

Ребенку стало плохо на аттракционе, предназначенном для детей от пяти лет. Он представляет собой ряд сидений, который движется под музыку круговыми движениями вверх и вниз. После запуска девочка схватилась за грудь, и аттракцион остановили. На место приехала скорая помощь, однако врачи не смогли спасти ребенка. Девочка умерла примерно через час после того, как пожаловалась на боль в груди.