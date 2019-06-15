Кириенко направил приветствие участникам конкурса "Цифровой прорыв"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Участники всероссийского конкурса IT-специалистов "Цифровой прорыв" смогут изменить жизнь России, приняв участие в реализации нацпроектов, считает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Всероссийский конкурс для специалистов в IT-сфере "Цифровой прорыв" - один из флагманских проектов платформы "Россия – страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявок из всех регионов страны. Полуфинал стартовал 8 июня, он продлится до 28 июля. Финал конкурса будет проходить в Казани.

"Конкурс позволит вам изменить свою жизнь: получить работу, открыть свой бизнес и предложить новые технологичные решения. Кроме того, вы можете изменить жизнь своей страны, поучаствовав в реализации национальных проектов и приблизив Россию к настоящему цифровому прорыву. А настоящим он будет, только когда его позитивное воздействие почувствует каждый житель в своей повседневной жизни: в городской среде, в здравоохранении, образовании и государственных услугах, в работе транспорта и ЖКХ. Неслучайно это и есть пять направлений конкурса, по которым вам предстоит работать. Уверен, что у вас с "Цифровым прорывом" все получится! А с вами все получится и у России", — приводит пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей" приветственные слова Кириенко участникам регионального полуфинала конкурса.

В пресс-службе АНО уточнили, что очные мероприятия конкурса охватят 40 городов России и будут проводиться в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где команды 36 часов будут работать над прототипами цифровых продуктов в разных номинациях. Как добавили в пресс-службе, в экспертный совет и состав жюри конкурса "Цифровой прорыв" вошли представители органов государственной власти и крупнейших российских компаний.