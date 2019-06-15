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РИА Новости
Культура

Клип Little Big бьет рекорды по просмотрам на YouTube

Вчера, 15:18
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© Youtube-канал Little BigКадр из клипа российской группы Little Big на песню I’M OK
Кадр из клипа российской группы Little Big на песню I’M OK
© Youtube-канал Little Big
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. За сутки клип треш-поп группы Little Big I’M OK набрал около пяти миллионов просмотров на YouTube.
На данный момент клип I’M OK - абсолютный лидером по просмотрам в русскоязычном YouTube. Он номер один в трендах и самый популярный в подписках, за один день его посмотрело больше пользователей, чем новый клип Ольги Бузовой "Водица" за неделю.
До этого ролики группы также становились "вирусными", так у клипа на песню Skibidi 240 миллионов просмотров, а у FARADENZA 121 миллион просмотр.
Кадр из клипа российской группы Little Big на песню I’M OK
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