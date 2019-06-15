В Польше легкомоторный самолет упал в реку во время авиашоу

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал в реку в польском Плоцке, пилот погиб, сообщил журналистам представитель местной спасательной службы Эдвард Мистера.
"Самолет Як-52 во время выполнения акробатических фигур столкнулся с поверхностью воды", - рассказал спасатель.
По его данным, из воды удалось достать часть обломков машины и пилота, который скончался. Им был 60-летний житель Германии, который приехал в Плоцк для участия в авиашоу.
На место происшествия прибыли представители государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий. Авиашоу после трагедии было остановлено.
Восемь лет назад почти в этом же месте произошла подобная катастрофа. Тогда погиб польский пилот.
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