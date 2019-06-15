Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T14:35Z
https://ria.ru/20190615/1555598273.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155538/10/1555381009_0:155:3366:2048_1036x0_80_0_0_b5864259c6baa1b5c9ca5be6ed0df720.jpg
РИА Новости

Новак ответил на вопросы о возможном сохранении транзита газа через Украину

Вчера, 14:35
2888
© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июн - РИА Новости. Возможное сохранение транзита газа через Украину не несет рисков для проекта "Северный поток — 2", заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
На вопрос ведущего Сергея Брилева о вероятности саботажа строительства газопровода со стороны ЕС в случае, если Россия примет обязательства продолжить транспортировку газа через украинскую территорию, министр ответил: "Нет, мы не видим таких рисков".
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
14 июня, 12:34
Удастся ли США запугать участников "Северного потока-2"? Мнение экспертаВ конгресс США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман оценил последствия от введения санкций.
"Инфраструктура все равно требует расширения и требует строительства на будущее. Иначе бы такие компании европейские, как Shell, Engie, Wintershall, не вкладывали свои собственные средства в неокупаемые проекты", - отметил Новак.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе, в частности в Словакии, Польше и Венгрии, что делает его дороже. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
Как заявил Новак в пятницу после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем, Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки ей газа.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
18451016
Обсудить 2
Северный поток-2Александр НовакЕвропаРоссияУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Танкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
В ОАЭ рассказали о ходе расследования атаки на танкеры в Оманском заливе
РИА
Новости
СБУ заявила о блокировке контрабанды топлива в Луганскую область из России
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил об угрозе "невиданного краха" американской экономики
Певица MARUV выступает на музыкальной премии Жара Music Awards в Москве
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон заявил о преодолении кризиса в Молдавии
Эльвира Набиуллина
Набиуллина: банки ряда стран хотят подключиться к российскому аналогу SWIFT
Объект компании Укртранснафта
На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
Порт города Мумбаи, Индия
Индия вводит пошлины на американские товары
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами
Выступление кабаре-дуэта Академия
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Берег острова Шикотан со стороны Южно-Курильского пролива. Архивное фото
Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили
Здание Капитолия в Вашингтоне
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
22:29Роскосмос уточнил, что пожар произошел на прилегающей к ЦНИИмаш территории
Лента новостейМолния