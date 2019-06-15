В Китае поддержали приостановку пересмотра закона об экстрадиции в Гонконге

ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Канцелярия по делам специального административного района Гонконг при Госсовете КНР поддержала решение правительства Гонконга приостановить рассмотрение поправки к закону об экстрадиции, говорится в опубликованном заявлении ведомства.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в субботу объявила о приостановке рассмотрения поправки к закону об экстрадиции, которая в случае одобрения позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Рассмотрение поправки во втором чтении должно было состояться 12 июня, однако из-за массовых протестов заседание парламента было отменено.
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"Глава администрации Кэрри Лэм сегодня выступила с заявлением, объявив о решении правительства специального района приостановить рассмотрение поправки к закону во втором чтении, чтобы более внимательно прислушаться к мнениям различных кругов общества и максимально быстро восстановить спокойствие. Мы выражаем поддержку, уважение и понимание этому решению", - говорится в заявлении.
Ведомство также выразило полное одобрение работе Кэрри Лэм и правительства района. Канцелярия при этом самым решительным образом осудила любые насильственные действия и выразила поддержку усилиям полиции Гонконга по обеспечению общественного порядка.
В среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими. Глава полиции Гонконга назвал столкновения "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остается другого выбора, как применить силу. В итоге в ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. В результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека в возрасте от 15 до 66 лет, полиция арестовала 11 человек за беспорядки.