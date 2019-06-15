В Китае поддержали приостановку пересмотра закона об экстрадиции в Гонконге

ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Канцелярия по делам специального административного района Гонконг при Госсовете КНР поддержала решение правительства Гонконга приостановить рассмотрение поправки к закону об экстрадиции, говорится в опубликованном заявлении ведомства.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в субботу объявила о приостановке рассмотрения поправки к закону об экстрадиции, которая в случае одобрения позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Рассмотрение поправки во втором чтении должно было состояться 12 июня, однако из-за массовых протестов заседание парламента было отменено.

"Глава администрации Кэрри Лэм сегодня выступила с заявлением, объявив о решении правительства специального района приостановить рассмотрение поправки к закону во втором чтении, чтобы более внимательно прислушаться к мнениям различных кругов общества и максимально быстро восстановить спокойствие. Мы выражаем поддержку, уважение и понимание этому решению", - говорится в заявлении.

Ведомство также выразило полное одобрение работе Кэрри Лэм и правительства района. Канцелярия при этом самым решительным образом осудила любые насильственные действия и выразила поддержку усилиям полиции Гонконга по обеспечению общественного порядка.