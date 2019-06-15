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РИА Новости

После ДТП в Анталье оказали медицинскую помощь гражданину Узбекистана

Вчера, 14:21
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ТАШКЕНТ, 15 июн - РИА Новости. Один гражданин Узбекистана пострадал в субботу в результате ДТП с микроавтобусом в турецкой Анталье, он отказался от госпитализации после оказания медицинской помощи, сообщили РИА Новости в управлении по связям с общественностью и СМИ МИД страны.
Ранее телеканал Habertürk сообщил, что семь туристов из России и Узбекистана пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Анталье. Перевозивший туристов микроавтобус столкнулся со встречной машиной на трассе Кумлуджа - Анталья. Всего в аварии пострадали 11 человек. Раненые доставлены в больницы, часть из них в тяжелом состоянии.
"Среди пострадавших - один гражданин Узбекистана. Он отказался от госпитализации после оказания первой медицинской помощи", - сказал представитель министерства.
Представитель генконсульства РФ в Анталье ранее сообщил РИА Новости, что два гражданина России были госпитализированы в результате аварии, после оказания медицинской помощи их выписали.
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