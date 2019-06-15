После ДТП в Анталье оказали медицинскую помощь гражданину Узбекистана

ТАШКЕНТ, 15 июн - РИА Новости. Один гражданин Узбекистана пострадал в субботу в результате ДТП с микроавтобусом в турецкой Анталье, он отказался от госпитализации после оказания медицинской помощи, сообщили РИА Новости в управлении по связям с общественностью и СМИ МИД страны.