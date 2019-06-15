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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Вчера, 14:12
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, принятые с 7 по 9 июня. Об этом заявил председатель суда Михай Поалелунжь.
Речь идет о решениях, которые касаются роспуска парламента, проведения досрочных выборов, признания незаконным назначения спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирования правительства Майи Санду. По словам председателя суда, это решение окончательное.
Президент Молдавии Игорь Додон приветствовал это решение.
"Все сомнительные юридические толкования, которые привели к возникновению политического и институционального кризиса в Республике Молдова, были отменены. Политический и конституционный кризис был преодолен!" — написал он в фейсбуке.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
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Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну

Политический кризис в Молдавии

Политическая ситуация вновь обострилась в Молдавии в начале июня. Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство во главе с Майей Санду. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными.
Парламент в ответ обвинил находившуюся у власти Демократическую партию в попытке через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд отстранил Додона от должности президента и назначил временно исполняющим его обязанности вице-председателя ДПМ Павла Филипа, чтобы тот распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.
Додон аннулировал указ Филипа, заявив, что он не соответствует нормам конституции. Около ста глав местных администраций выступили в поддержку правительства Санду. В результате 14 июня Демпартия объявила, что правительство Филипа уходит в отставку.
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Политический кризис в МолдавииМолдавияВ мире
Популярные комментарии
Напоминает фильм Ширли-Мырли )))
15 июня, 14:21
Спящий Во Тьме
920101
Результат торговли. Вся верхушка демпартии и бывшего правительства вчера вечером беспрепятственно покинула Молдавию (8 бортов), взамен - признание нового правительства и легитимность парламента.
15 июня, 14:34
sizif8
900010
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