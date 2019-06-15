Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

В сообщении отмечается, что участники учений отрабатывают в южной части Балтийского моря практические эпизоды, связанные с радиоподавлением систем радиолокации и радионавигации.

"Для выявления угроз навигационной безопасности гражданским судам, связанных с применением кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы, задействованными подразделениями Балтийского флота осуществляется контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений", — заявили в Центре управления обороной.

Активная фаза учений объединенных военно-морских сил НАТО "Балтопс-2019" началась 10 июня. В ней принимают участие корабли и авиационная техника 16 стран альянса: Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, США, Турции, Франции и Эстонии, а также его партнеров — Финляндии и Швеции.